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الأحد، 22 يوليه 2018 12:16 م
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توجو تحظر المظاهرات مؤقتا لاستضافتها مؤتمرات دولية

الأحد، 22 يوليه 2018 10:45 ص
توجو تحظر المظاهرات مؤقتا لاستضافتها مؤتمرات دولية رئيس توجو فور جناسينجبى
لومى(أ ش أ)
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حظر الكولونيل دامهامى يارك وزير الأمن والحماية المدنية التوجولى التظاهرات بالشوارع فى الفترة من 23 يوليو الجارى إلى مطلع أغسطس المقبل فى البلاد، بسبب استضافة البلاد لعدة مؤتمرات دولية خلال هذه الفترة .

وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد، أن هذا الحظر يأتى فى الوقت الذى يدعو فيه الوسطاء، لتسهيل المحادثات بين أطراف الأزمة فى توجو، لاستئناف المشاورات مع جميع الأطراف المعنية فى البلاد، وذلك لدراسة إمكانية تمديد الحق فى التظاهر.

وقال الكولونيل يارك - فى بيان - إنه تم حظر التظاهرات لأن عاصمة توجو (لومى) تستضيف العديد من الاجتماعات الدولية هذا الأسبوع و على رأسها اجتماع خبراء الوكالة المعنية بسلامة الملاحة الجوية فى أفريقيا ومدغشقر (آسكنا) والاجتماع المشترك لوزراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، واجتماع المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، تمهيدا لمؤتمر قمة رؤساء المجموعتين يومى 30 و31 يوليو الجارى.

وأضاف الراديو أن حظر التظاهرات تسبب فى قلق الرأى العام، حيث أن الائتلاف المعارض قد خطط لعقد اجتماعات عامة فى جميع أنحاء البلاد حتى 29 يوليو الجارى.

يذكر أنه منذ سبتمبر الماضى، احتشد عشرات الآلاف من التوجوليين بالشوارع بدعوة من ائتلاف المعارضة، للمطالبة بتطبيق دستور عام 1992، وهو ما يعنى ضمنا حد ولاية الرئاسة لفترتين.

يشار إلى أن الرئيس التوجولى "فاورى جناسينبى" - الذى خلف والده بعد 38 عاما من توليه رئاسة البلاد - يرأس توجو منذ عام 2005 و حتى الآن .

 


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