تنفيذ 33 حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة بقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مكبرة لمديرية أمن كفر الشيخ، بالتعاون مع مجلس مدينة كفر الشيخ برئاسة المهندس على عبد الستار، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، من تنفيذ 30 حالة إزالة على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية، منها قرارين يتبعان التعديات على أملاك السكة الحديد بكفر الشيخ، وباقى القرارات تم تنفيذها بنطاق مركز كفر الشيخ، وتحديداً بنطاق قرية متبول، ونطاق قرية محلة موسى.

وجاء تنفيذ تلك القرارات لتشمل قرارات تابعة لوزارة الأوقاف، والإصلاح الزراعى، والتعديات على حرم الطريق العام "رافد كفر الشيخ، المحلة".

قال المهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ، إن الحملة مستمرة بناء على تكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والذى يتابع أعمال الحملات أولاً بأول، مضيفاً أنه لا مكان لمخالف بعد الآن فى كفر الشيخ، وأننا نقوم بتنفيذ القانون بمعاونة رجال الشرطة البواسل، ويتم عمل المحاضر اللازمة للمخالفين، وتحميلهم مصاريف الإزالة.

وأكد مساعد المحافظ، أن استرداد أملاك الدولة من المغتصبين، والذين تم منحهم أكثر من فرصة لتقنين أوضاعهم، مستمرة، وأن أملاك الدولة خط أحمر، لأنها ملك للشعب المصرى بأكمله.