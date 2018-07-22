تنسيق الجامعات.. أماكن شاغرة بالهندسة والطب البيطرى والحاسبات للمرحلة الثانية

وائل ربيعى - أسامة طلعت - تصوير خالد كامل

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد، بمقر الوزارة، أن هناك أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب الشعبة الهندسية، كما أن هناك أماكن شاغرة بمعظم كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى جامعات الجمهورية.

وأضاف الوزير، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بكليات الطب البيطرى والتمريض، كما أن هناك أماكن شاغرة بكليات العلوم والفنون التطبيقية والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار لطلاب الشعبتين العلمية "علمى علوم ورياضة".

وأعلن الوزير، أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية فى كليات التجارة والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والتربية بكل شعبها.















































