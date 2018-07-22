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تقرير الأدلة الجنائية فى حريق عقار مصر القديمة: بسبب انفجار ماسورة غاز

الأحد، 22 يوليه 2018 05:36 م
تقرير الأدلة الجنائية فى حريق عقار مصر القديمة: بسبب انفجار ماسورة غاز حريق شقة سكنية - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تسلمت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تقرير رجال البحث الجنائى فى واقعة انفجار خط غاز بأحد العقارات بمنطقة الزهراء، وانتهى تقريرهم الخاص بالواقعة، الذى أثبت أن الحادث نتج عن تجمع للغاز داخل الصندوق الخاص به، ما أدى إلى تسربه بإحدى الشقق السكنية بالدور الخامس، نتيجة عدم غلق المحبس العمومى الخاص بالشقة.

استمعت النيابة العامة، إلى اللجنة المشكلة من وزارة البترول لفحص الانفجار الغازى الذى وقع داخل شقة سكنية، بأحد العقارات بمنطقة الزهراء، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة أشقائه، كما تسلمت التقارير النهائية للجنة.

كانت قد استدعت النيابة عددا من مسئولى إحدى شركات توصيل الغاز الطبيعى، للتحقيق معهم، فى ملابسات الواقعة.

كشفت التحقيقات والتحريات والمعاينة وسؤال عدد من شهود العيان والمقيمين، بالعقار أن الشركة القائمة على توصيل الغاز لم تقم بتركيب المحابس الفرعية لتوصيلات الغاز داخل الشقة، واكتفت بالمحابس العمومية، كما تبين قيام العمال بترك المحابس مفتوحة دون علم السكان، بالإضافة لعدم تركيب الطبات لحين انتهاء أعمال الإدخال، كما قام العمال بإجراء اختبار لضخ الغاز دون غلق المحابس أو إخطار السكان، ما أدى إلى تسرب الغاز.

وكشفت معاينة النيابة عن وجود تصدعات وسقوط حائط كامل من الشقة بالدور الخامس وتدمير محتويات الشقة كاملة، وتبين وجود تصدعات بسلالم العقار المستخدمة لدخول "الخادمات" لشقق السكان، وتدمير عدد من أجهزة التكيف الخاصة بالشقق وكسر أبوابها.

وبالسؤال عن حالة المصابين، تبين أن الطفل الصغير يعانى من حروق بنسبة 38٪ وكدمات نتيجة دفعه خارج الشقة من شدة الانفجار، والطفلة الصغيرة تعانى من كسور مضاعفة ونزيف داخلى.

 


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