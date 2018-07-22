تفاصيل جديدة فى واقعة احتجاز رهائن فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية

رويترز

قالت وسائل إعلام محلية فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إن مسلحا قام بإطلاق النار أثناء مطاردة الشرطة له، مساء السبت، واقتحم أحد متاجر سلسلة "تريد جو" وتحصن به وربما احتجز رهائن.

وقالت صحيفة لوس انجليس، إن سيارة المشتبه به تحطمت بجوار المتجر، وقام بإطلاق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر فى الوقت الذى ركض فيه المتسوقون للاحتماء.

وأظهرت مشاهد تم تصويرها من الجو فى محطات (إن.بي.سى لوس انجليس) و(سي.بي.إس لوس انجليس) أشخاصا يفرون من إحدى نوافذ المتجر باستخدام سلم حديدى، وقيام الشرطة بحمل أطفال إلى أماكن آمنة عبر ساحة لانتظار السيارات.

وانتشرت الشرطة، بشكل مكثف خارج المتجر فى منطقة سيلفر ليك بالمدينة حسبما أظهرت المشاهد، ولم تعلق شرطة لوس انجليس على ما إذا كان قد حدث إطلاق نار أو ما إذا كان المسلح احتجز رهائن.