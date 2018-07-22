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تعيين 17 أستاذ مساعد بعدد من كليات جامعة أسيوط .. تعرف عليهم

الأحد، 22 يوليه 2018 01:32 م
تعيين 17 أستاذ مساعد بعدد من كليات جامعة أسيوط .. تعرف عليهم الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة اسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة على تعيين 17 أستاذاً مساعداً جديد بمختلف كليات الجامعة.
 
وشملت القائمه 8 بكلية الطب وهم الدكتورة شيرين فرغلي جاد أحمد بقسم الأمراض الصدرية، و كلاً من الدكتورة منى حسين أحمد الزهري(تخصص روماتيزم ومناعة) و الدكتورة ولاء أنور محمد خليفة (تخصص غدد صماء و سكر)  بقسم الأمراض الباطنة، الدكتور هيثم علي حسين علي بقسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتورة ماجي عبدالله إبراهيم بقسم الميكروبيولوجيا الطبية و المناعة، الدكتورة إيمان محمد حسين الحكيم بقسم الطب الطبيعي و الروماتيزم و التأهيل، الدكتور عبد الرحيم محمود محمد عبد الرحيم بقسم التخدير و العناية المركزة، و الدكتور مصطفى محمود مصطفى نعمان بقسم الأمراض العصبية و النفسية بالكلية.
 
وتضمنت القرارات تعيين 4 أساتذة مساعدين بكلية الزراعة بأسيوط وهم الدكتور محمد وليد عبد الغني نجم (تخصص حيوان زراعي) بقسم وقاية النبات، الدكتور أمير عفت محمد محمود الفراش بقسم الوراثة، الدكتورة نادية محمد كمال رشدي بقسم الأراضي و المياه، و الدكتور محمد عبد الحميد محمد سيد بقسم إنتاج الدواجن بالكلية.
 
كما شملت القرارات في 5 كليات أخرى تعيين أستاذ مساعد واحد بكل كلية وهم الدكتور صالح أبو الفضل أحمد عبد الرشيد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، الدكتورة إنجي فاروق أحمد مراد بقسم الإحصاء والرياضة و التأمين بكلية التجارة، الدكتورة ماريان ميلاد منصور جرجس بقسم المناهج و طرق التدريس بكلية التربية بأسيوط، الدكتورة نورة عبد الحميد زكي حمادة بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض، و الدكتور مهدي حسن حامد راشد بقسم الأراضي و المياه بكلية الزراعة بالوادي الجديد بجامعة أسيوط.
 
 
 
 
 

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