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"تعليم الاسكندرية": سد العجز فى المدرسين من خلال الحصص بالأجر

الأحد، 22 يوليه 2018 04:44 م
"تعليم الاسكندرية": سد العجز فى المدرسين من خلال الحصص بالأجر آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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اجتمعت آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ومحمد الجيزاوى مدير إدارة التعليم العام وإبراهيم زيتون مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية،مع مديرى عموم إدارتى العامرية وبرج العرب ومجلس الأباء والأمناء بإدارة العامرية وبرج العرب وموجهى العموم بمديرية التربية والتعليم.
 
واستعرض مدير عام إدارتى برج العرب والعامرية ومجلس الآباء والأمناء ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم العام أبعاد مشكلة العجز بإدارتى العامرية وبرج العرب.
 
من جانبها أكدت آمال عبد الظاهر،فى بيان لها اليوم على ضرورة إعداد التعليم العام والشئون التنفيذية وموجهى العموم احصائيات بالزيادة فى المعلمين بالإدارات على أن تسلم هذه الإحصائيات فى الأول من أغسطس لاتخاذ الإجرائات المناسبة  تجاه هذه المشكلة.
 
وأشارت وكيل الوزارة إلى العمل على سد العجز بإدارتى العامرية و برج العرب بنظام العجلة الدواره و سد العجز من خلال" حصص بالأجر" لسد العجز وتحدد قيمتها وفق المرحلة،بالاضافة إلى تحويل المعلمين من مادة بها زيادة إلى مادة أخرى،كما شددت على الأ يطبق الندب لبرج العرب والعامرية  فى حالة القمسيون الطبى،إلا فى حالة الدرجة الثالثة فقط.
 
وقالت آمال:" يوجد عجز فى الأنشطة على مستوى الجمهورية فى التربية الفنية والموسيقية فيجب علينا استخدام البدائل وحل مشكلة العجز داخل المدارس بطرق مبتكره ، مهع ضرورة التعاون مع التضامن الإجتماعى واستغلال الخدمة العامة لسد العجز".
 
وفى نفس السياق أكدت وكيل الوزارة على أهمية التعاون مع كلية التربية لتأدية الطلاب التربية العملى بكثافة فى مدارس برج العرب والعامرية ، وإعادة الندب مرة أخرى لإدارة العامرية و برج العرب من  الزيادة الموجودة  بالإدارات والاستجابة لطلبات النقل من برج العرب والعامرية .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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