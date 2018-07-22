تعرف على قصة أول سيدة تتولى رئاسة حى بالسويس.. "23 سنة خدمة فى الشارع"

السويس - سيد نون

أكدت المهندسة فاتن إبراهيم محمد، أول سيدة تشغل منصب رئيس حى فى تاريخ محافظة السويس، أن تعودها الدائم على العمل فى تنفيذ المشروعات بالشارع داخل المحافظة جعلها مستعدة تمامًا أن تتحمل مسئولية منصبها الجديد، مؤكدة أنها عملت فى جميع أحياء المحافظة خلال عملها فى المحليات منذ 23 عامًا وحتى اليوم.

وقالت فاتن إبراهيم محمد، لـ"اليوم السابع"، 52 عامًا، إننى متزوجة وأم لولدين وبنت، وحاليًا لدى اثنان من الأحفاد ربنا أكرمنا بهما، وهما فى قلبى بالطبع دائمًا.

وأكدت فاتن إبراهيم، أنها تعمل فى المحليات بمحافظة السويس منذ 23 عامًا متواصلة، فقد عملت فى البداية بحى الجناين ثم التخطيط العمرانى بمبنى محافظة السويس، وتولت العمل بالإدارة الهندسية بحى عتاقة ثم منصب سكرتير حى فيصل.

وأشارت فاتن إبراهيم، أننى تعودت دائمًا على العمل فى تنفيذ المشروعات بالشارع فى جميع الأحياء، ولأننى مهندسة كانت مهام عملى دائمًا هو كيف يتم توفير سبل الراحة بالطرق والمدن وكل مكان بالمحافظة للمواطنين ولدى خبرة طويلة بالعمل، مؤكدة أنها بسبب هذه الخبرة الطويلة والعمل المستمر لسنوات تستطيع تحمل المسئولية الجديدة لكونها أول سيدة تتولى منصب رئيس حى بالمحافظة.

وأضافت فاتن إبراهيم، أننى سأقوم خلال الفترة المقبلة بالعمل المكثف فى كل المشروعات التى تحقق وتوفر سبل الراحة للمواطنين مثل مشروع جمع القمامة من المنازل، هذا بجانب تنفيذ القانون وإزالة التعديات والحفاظ على أملاك الدولة، مؤكدة أنها ستواصل دائمًا اللقاء مع المواطنين بكل مكان بالحى كما تعودت دائمًا.

وأكدت رئيس حى فيصل، أنه يوجد خطة عمل وضعها محافظ السويس اللواء أحمد حامد، لتطوير جميع الأحياء ستنفذ، ومن بينها حى فيصل، وسأكون حريصة دائمًا على تنفيذ المشروعات من أجل تطور كل مكان بالحى.