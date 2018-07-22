تعرف على ضوابط تصدير الخضر والفاكهة بين مصر والإمارات × 10 معلومات

ينشر "اليوم السابع "، الضوابط المنظمة للصادرات والورادات للمنتجات الزراعية المصدرة بين مصر والإمارات تطبيقا للاشتراطات الجديدة حول الية تداول الصادرات الزراعية للخضروات والفاكهة بين البلدين، فيما يخص الحد من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى المنتجات الزراعية، لزيادة الصادرات الزراعية.

- إتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المنتجات الزراعية المتداولة بين البلدين بما يساهم فى تسهيل وإنسيابية حركة التجارة بين الجانبين لكلا من الصادرات والواردات.

- التزام الجانب الإماراتى بسرعة إخطار نقطة الاتصال الرسمية بالحجر الزراعى المصرى وتزويدها بصورة من الوثائق المطلوبة (شهادة الصحة النباتية المرافقة ونتيجة تحليل المعمل) للشحنة الغير مطابقة فور ظهور نتائج المطابقة.

-التزام الجانب المصرى بناء على طلب الجانب الإماراتى بأن تكون جميع الصادرات الزراعية مطابقة للتشريعات المواصفات الإماراتية المعتمدة.

-التزام الجانب الإماراتى بموافاة الحجر الزراعى المصرى بالمواصفات الإماراتية المعتمدة ذات العلاقة وصورة من القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 بشأن المبيدات المحظورة والمقيدة الاستخدام بدولة الاامارات العربية المتحدة.

-التزام الجانب المصرى بموافاة الجانب الإماراتى بمعايير وإشتراطات الحجر الزراعى المصرى.

-التأكيد من قبل الجانب الإماراتى بأنه فى حال رفض أى شحنة سيتم إنذار المصدر المخالف وإخطار الحجر الزراعى المصرى من خلال نقطة الاتصال الرسمية وتزويدها بصورة من الوثائق المطلوبة لشهادة الصحة النباتية ونتيجة تحليل المعمل.

-فى حالة تكرار المخالفة سيتم إيقاف المصدر المخالف لمدة ستة أشهر عن تصدير المنتج المخالف (نوع المنتج) على أن يتخذ الجانب المصرى كافة الإجراءات اللازمة نحو إيقاف المخالف عن تصدير المنتج المخالف من تاريخ الإخطار ولنفس المدة وإبلاغ الجانب الإماراتى بما تم ويستثنى من ذلك ما تم شحنه قبل تاريخ الإخطار.

-إعادة المنتج المخالف لمصدره على نفقة المصدر وفى حالة رفض المصدر تحمل التكاليف يمنع من تصدير المحاصيل الزراعية لمدة 6 شهور ولا تسرى هذه المادة على الشحنات التى تم تصديرها قبل تاريخ الاخطار.

-يتم إيقاف المصدر عن المنتج الذى ثبت مخالفته فيه، وفى حالة تكرار المخالفة من نفس المصدر لأكثر من محصول واحد سيتم إيقافه عن التصدير من قبل الجانب الإماراتى لكافة المحاصيل الأخرى لمدة ستة شهور، وتسرى هذه الآلية فقط على شحنات الخضر والفاكهة الطازجة المصدرة مباشرة من جمهورية مصر العربية إلى دولة الامارات العربية المتحدة.

-إزالة المعوقات الإدارية فميا يخص صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية من حيث إشتراطات التصديق على مستندات الشحن والتصدير من قبل سفارة مصر بالامارات العربية المتحدة.