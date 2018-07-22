تعرف على خطة محافظ الأقصر لعودة سياحة المؤتمرات فى الموسم السياحى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر خلال الأسابيع المقبلة لعودة سياحة المؤتمرات التي أنعشت الموسم السياحي الماضي والذي سبقه غرف الفنادق المختلفة بالأقصر، حيث يجري العمل علي إستضافة المؤتمر السنوي لإتحاد شركات السياحة البلجيكية في شهر سبتمبر المقبل،وفي شهر أكتوبر تستضيف الأقصر الجمعية العمومية للإتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية.

وفي هذا الصدد إلتقي محمد بدر محافظ الاقصر، بكل من آنا صوفيا سكرتير عام غرفة السياحة البلجيكية، وفابيانا بيير عضو الغرفة وصاحبة شركة Espace Voyage،والوفد المرافق لمناقشة إستعدادات محافظة الأقصر لإقامة مؤتمر إتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV المقرر أنعقاده 28 من سبتمبر المقبل، حيث قالت فابيانا بيير مسئولة تنظيم المؤتمر، أن الوفد قام بزيارة الأقصر فى رحلة أستطلاعية لتحديد الأماكن الملائمة لإقامة فاعليات المؤتمر كما تم التنسيق مع كل من مسئولى شرطة السياحة والاثار ومسئولى وزارات السياحة والاثار لإقامة مؤتمر إتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV يوم 28 من سبتمبر المقبل وعلى مدار 4 أيام بمحافظتى الأقصر وأسوان ، وقد وقع الأختيار على محافظة الاقصر لما تتمتع به من مقومات سياحية كبرى ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر ما يزيد عن 400 من أصحاب شركات السياحة والسفر البلجيكية حيث يستهدف المؤتمر تحقيق التنشيط السياحى على مستوى الجانبان المصرى والبلجيكى .

كما إلتقي المحافظ بوفد الإتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية الذي ضم كل من "فريتس برينكت" رئيس مجلس إدارة الأتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية، وعايد القاسمى نائب رئيس مجلس إدارة الأتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيجولين ريليون مديرة العضويات بالأتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية، واللواء محمد عبد الجواد زمزم رئيس مجلس إدارة نادى الطيران المصرى، والمهندس سمير عبد الرؤوف نائب رئيس نادى الطيران المصرى وأحمد فرغل سكرتيرعام نادى الطيران المصرى لمناقشة أستعدادات محافظة الأقصر لإقامة أجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للطيران فى دورته الـ 112 خلال الفترة من 22 وحتى 27 من أكتوبر المقبل .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الأتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية، أنه قد تم التصويت لأختيار جمهورية مصر العربية لإقامة أجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للطيران فى دورته الـ 112 بعد تقديم جيد من نادى الطيران المصرى العضو العامل عن جمهورية مصر العربية فى الاتحاد الدولى للطيران عروض لإستضافة اجتماع الجمعية العمومية ، وتم أختيار محافظة الأقصر خصيصاً لما لها من مكانة تاريخية وشهرة سياحية عالمية، مضيفاً أن إجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للطيران فى دورته الـ 112 سيضم مايزيد عن 400 مشترك من اكثر من 120 دولة أوروبية وعربية وسيتم دعوة سفراء عدد من الدول المشاركة وسيقام على هامش الاجتماع بعض عروض الرياضات الجوية .

فيما أكد اللواء محمد عبد الجواد زمزم رئيس مجلس إدارة نادى الطيران المصرى على رضاء رئيس الأتحاد الدولى للطيران حول الجهود المبذولة من نادى الطيران المصرى وكافة الجهات المسئولة لإنجاح هذا الحدث العالمى ، مشيراً إلى أهمية التغطية الأعلامية لهذا الحدث الرياضى الضخم .

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على أهمية هذة الأحداث الدولية الكبري لما لها من دور كبير فى تنشيط سياحة المؤتمرات بمحافظة الأقصر، ووضع مصر على خريطة المستضيفة لمثل هذه الاحداث الدولية ، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الجهود والتنسيق مع كافة الجهات المنوطة لخروج هذا الحدث بالشكل اللائق بمحافظة الأقصر عالمياً.