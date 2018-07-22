تعرف على حدود القبول بكليات المرحلة الأولى عام 2018

كتب وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى، عن بدء مكتب التنسيق فى استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة عن طريق شبكة الإنترنت فى الفترة من يوم الاثنين الموافق16/7/2018 ولمدة 5 أيام انتهت يوم الجمعه الموافق 20/7/ 2018، وفقاً لشرائح المجموع المعلنة، هذا وقد كان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلى:-

شعبة العلوم: بحد ادنى 394 درجة فأكثر بنسبة 96,10% ( وكان عدد طلابها28001 طالبا).

شعبةالرياضيات: بحد أدنى 385 درجة فأكثر بنسبة 93,90 %(وكان عدد طلابها 15267 طالبا).

الشعبة الأدبية: بحد أدنى 328 درجة فأكثر بنسبة 80%(وكان عدد طلابها 83539 طالبا) .

وبذلك كان إجمالى عدد الطلاب المقدر لهذه المرحلة (126807) طالب وطالبة.

وقد انهى مكتب التنسيق أعماله فى المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الاولى من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالى:-

عدد الطلاب المتقدمين :-

الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي 43402 82705 126107

§ وبذلك يتضح تخلف عدد(700 ) طالبا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الانترنت من طلاب هذه المرحلة.

§ عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الأولي :-

البيان الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي كليات جامعية 43359 82547 125906 معاهد تابعة للوزارة 42 158 200 الإجمالي 43401 82705 126106

¨ حالات استنفاد الرغبات:

استنفد عدد (1) طالب من الشعبة العلمية لرغباته وذلك لتضمينه رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموعه .

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( 2 )

¨الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها:-

الشعبة الحد الأدنى العدد الشعب العلمية 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78.05% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية 144059 الشعبة الأدبية 285 درجة فأكثر أي بنسبة 69.51% لأقل من 328 درجة 53864 الإجمالي 197923

شرائح المجموع

أ - المجموعة العلمية بشعبها :-

اليوم التاريخ شـريحة المجموع الاثنين 23/7/2018 للحاصلين علي مجموع 360 درجة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية الثلاثاء 24/7/2018 للحاصلين علي مجموع 350 درجة لأقل 360 من درجة الأربعاء 25/7/2018 للحاصلين علي مجموع 340 درجة لأقل 350 من درجة الخميس 26/7/2018 للحاصلين علي مجموع 330 درجة لأقل 340 من درجة الجمعة 27/7/2018 للحاصلين علي مجموع 320 درجة لأقل 330 من درجة

ب - المجموعة الأدبية:

اليوم التاريخ شريحة المجموع الاثنين 23/7/2018 للحاصلين علي مجموع 320 درجة لأقل 328 من درجة الثلاثاء 24/7/2018 للحاصلين علي مجموع 310 درجة لأقل 320 من درجة الأربعاء 25/7/2018 للحاصلين علي مجموع 302 درجة لأقل 310 من درجة الخميس 26/7/2018 للحاصلين علي مجموع 292 درجة لأقل 302 من درجة الجمعة 27/7/2018 للحاصلين علي مجموع 285 درجة لأقل 292 من درجة

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إجراءات العمل بالمرحلة الأولى

· التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لأخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط .· قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:-

· تم ترشيح الطلاب الأوائل في ضوء قرار المجلس الأعلي للجامعات دون التقيد بالتوزيع الجغرافي والإقليمي حسب رغبة الطالب.

· بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد(126107) طالباً في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل.

· بطاقة الترشيح التي يحصل عليها الطالب مجرد اخطار بترشيحه وليست مستند رسمي لقيد الطالب.

· بطاقة الترشيح التي يستخرجها الطالب مبدئية قبل تقليل الاغتراب و تعتبر لاغية إذا تم تحويله خلال مرحلة تقليل الاغتراب علي موقع التنسيق الالكتروني وسوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة التحويلات الالكترونية للمرحلتين الأولي والثانية.

· الأوراق التي يتقدم بها الطالب إلي الكلية أو المعهد:-

- أصل استمارة النجاح(شهادة الثانوية العامة الأصلية).

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- عـدد(6) صور شخصية.

- نموذج(2) جند للطلاب الذكور فقط.

- شهادة التفوق الرياضي للحاصلين علي حافز رياضي.