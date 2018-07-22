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تعرف على حدود القبول بكليات المرحلة الأولى عام 2018

الأحد، 22 يوليه 2018 04:44 م
تعرف على حدود القبول بكليات المرحلة الأولى عام 2018 خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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أعلنت وزارة التعليم العالى، عن بدء مكتب التنسيق فى استقبال رغبات طلاب هذه المرحلة عن طريق شبكة الإنترنت فى الفترة من يوم الاثنين الموافق16/7/2018 ولمدة 5 أيام  انتهت يوم الجمعه الموافق 20/7/ 2018، وفقاً لشرائح المجموع المعلنة،  هذا وقد كان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلى:-

شعبة العلوم: بحد ادنى 394 درجة فأكثر بنسبة 96,10% ( وكان عدد طلابها28001 طالبا).

شعبةالرياضيات: بحد أدنى 385 درجة فأكثر بنسبة 93,90 %(وكان عدد طلابها 15267 طالبا).

الشعبة الأدبية: بحد أدنى 328 درجة فأكثر بنسبة 80%(وكان عدد طلابها 83539 طالبا) .

وبذلك كان إجمالى عدد الطلاب المقدر لهذه المرحلة (126807) طالب وطالبة.

وقد انهى مكتب التنسيق أعماله فى المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الاولى من الحاصلين على الثانوية العامة على الوجه التالى:-

عدد الطلاب المتقدمين :-

 

الشعب العلمية

الشعبة الأدبية

الإجمالي

        43402

82705

126107
 

         §  وبذلك يتضح تخلف عدد(700 ) طالبا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الانترنت من طلاب هذه المرحلة.

         § عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الأولي :-

البيان الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي

كليات جامعية

43359

82547

125906

معاهد تابعة للوزارة

42

158

200
الإجمالي

43401

82705

126106
 

       

 

 

 

 

¨ حالات استنفاد الرغبات:

استنفد عدد (1) طالب من الشعبة  العلمية لرغباته وذلك لتضمينه رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموعه  .

.

 

( 2 )

        ¨الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها:-

الشعبة

 الحد الأدنى

العدد

الشعب العلمية

 320 درجة فأكثر أي بنسبة  78.05%  لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية

144059

الشعبة الأدبية

 285 درجة فأكثر أي بنسبة 69.51% لأقل من  328 درجة

53864

الإجمالي

197923
 

 

شرائح المجموع

أ -  المجموعة العلمية بشعبها :-

اليوم التاريخ شـريحة المجموع

الاثنين

23/7/2018

للحاصلين علي مجموع 360 درجة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولي للشعب العلمية

الثلاثاء

24/7/2018

للحاصلين علي مجموع 350 درجة لأقل 360 من درجة

الأربعاء

25/7/2018

للحاصلين علي مجموع 340  درجة لأقل 350 من درجة

الخميس

26/7/2018

للحاصلين علي مجموع  330  درجة لأقل  340 من درجة

الجمعة

27/7/2018

للحاصلين علي مجموع  320   درجة لأقل 330  من درجة
 

 

ب - المجموعة الأدبية:

اليوم التاريخ شريحة المجموع

الاثنين

23/7/2018

للحاصلين علي مجموع 320 درجة لأقل 328  من درجة

الثلاثاء

24/7/2018

للحاصلين علي مجموع  310  درجة لأقل 320 من درجة

الأربعاء

25/7/2018

للحاصلين علي مجموع  302 درجة لأقل  310 من درجة

الخميس

26/7/2018

للحاصلين علي مجموع  292  درجة لأقل   302 من درجة

الجمعة

27/7/2018

للحاصلين علي مجموع   285  درجة لأقل  292 من درجة
 

 

( 3 )

إجراءات العمل بالمرحلة الأولى

·  التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لأخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط .·     قد تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:-

·  تم ترشيح الطلاب الأوائل في ضوء قرار المجلس الأعلي للجامعات دون التقيد بالتوزيع الجغرافي والإقليمي حسب رغبة الطالب.

·  بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد(126107)  طالباً في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل.

·      بطاقة الترشيح التي يحصل عليها الطالب مجرد اخطار بترشيحه وليست مستند رسمي لقيد الطالب.

·   بطاقة الترشيح التي يستخرجها الطالب مبدئية قبل تقليل الاغتراب و تعتبر لاغية إذا تم تحويله خلال مرحلة تقليل الاغتراب علي موقع التنسيق الالكتروني وسوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة التحويلات الالكترونية للمرحلتين الأولي والثانية.

· الأوراق التي يتقدم بها الطالب إلي الكلية أو المعهد:-

- أصل استمارة النجاح(شهادة الثانوية العامة الأصلية).

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- عـدد(6) صور شخصية.

- نموذج(2) جند للطلاب الذكور فقط.

- شهادة التفوق الرياضي للحاصلين علي حافز رياضي.

                                    


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