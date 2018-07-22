تعرف على الكليات المطلوبة للالتحاق بالضباط المتخصصين الذكور بكلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

يبدأ التقديم لخريجى الجامعات والحاصلين على الماجستير والدكتوراة فى قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 28 يوليو الجارى .

وأوضحت الكلية أن التخصصات المطلوبة للذكور هى: الطب البشرى للحاصلين على الدكتوراة والماجتسير تخصصات "أمراض صدرية وجراحة مخ وأعصاب وجراحة الأوعية الدموية، وباطنة عامة، وقلب ورعاية مركزة، ومسالك، وكلى ونساء وولادة ، وعظام، ورمد، وجراحة عامة، وجهاز هضمى ومناظير، وصدرية، وتحاليل طبية، وأنف وأذن، وطب الطوارىء، والحاصلين على ماجستير من الرعاية المركزة وباطنة أورام والنفسية والعصبية وأشعة، والحاصلين على البكالوريوس تخصص عام، والعلاج الطبيعى وطب الأسنان والطب البيطرى من الحاصلين على البكالوريوس، والهندسة نظام 5 سنوات، نظم المعلومات والحاسبات نظام 4 سنوات من الحاصلين على بكالوريوس تخصص حاسبات، والهندسة نظام 5 سنوات بكالوريوس تخصصات "اتصالات والكترونيات، وكهرباء قوي، وميكانيكا سيارات وميكانيا إنتاج، ومدنى وبحرية وعمارة ومكانيكا قوى، والفنون الجميلة "جرافيك"والفنون التطبيقية "تصوير سينمائى وطباعة"، والإعلام "صحافة، وإذاعة وتليفيزيون، والتجارة "إحصاء"، وسياحة وفنادق دراسات فندقية، وآداب "مكتبات وعلم اجتماع وعلم نفس"، وتربية موسيقية واقتصاد وعلوم سياسية "إحصاء" وزراعة "إنتاج حيوانى"، وعلوم "كيمياء طبيعة وعامة" وتربية نوعية "تكنولوجيا تعليم" والسن "إنجليزى وفرنسى"وآداب"إيطالى وروسى" ولغات "ألمانى".