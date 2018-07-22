تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
98.04 % حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة بتنسيق الجامعات
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
تعرف على الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية فى تنسيق 2018
طلبة الثانوية العامة
تنسيق الجامعات.. ننشر الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى
تنسيق الجامعات
تعرف على الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بتنسيق 2018
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
تنسيق الجامعات.. أماكن شاغرة بالهندسة والطب البيطرى والحاسبات للمرحلة الثانية
طلبة الثانوية العامة
وزير التعليم العالى: 700 طالب تخلفوا عن تنسيق المرحلة الأولى
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
تنسيق الجامعات.. الحد الأدنى لسياسة واقتصاد 96.9 % و الإعلام 95%
تنسيق الجامعات
انطلاق تنسيق المرحلة الثانية غدا بحد أدنى 78.05% للعلمى و69.51 % للأدبى
طلبة الثانوية العامة
انطلاق تنسيق المرحلة الثانية غدا بحد أدنى 78.05% للعلمى و69.51 % للأدبى
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
تعرف على كيفية وضع صدقتك فى يد مستحقها بعيدًا عن أباطرة بيزنس أضرحة المساجد
كيف تضع الصدقات فى يد مستحقيها؟
وإعادة تأهيل 400 أخرى..
رئيس السكة الحديد: إنهاء إجراءات شراء 300 عربة بضائع جديدة قريبًا
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
خبير زراعى ينصح الحكومة بـ3 إجراءات لاستلام 5 ملايين طن ذرة من الفلاحين
محصول الذرة
تعرف على مدرسة السكة الحديد وفرص تعيين خريجيها وشروط التقديم × 14 معلومة
مدرسة السكة الحديد
ننشر دليل الطلاب لمنظومة الطعون الإلكترونية بالأزهر الشريف
طلبة الأزهر
صور ..نقيب الصيادلة: أسعار الدواء فى مصر الأرخص على مستوى العالم
الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة
"الزراعة": حزمة إرشادية لمحصول العنب لمقاومة الحشائش وطرق التخزين
محصول العنب
اليوم.. "الصحة" تطلق أول طعم بالحقن ضد شلل الأطفال عند 4 شهور بالوحدات الصحية
طعم شلل الاطفال
الرى: إزالة 1105 حالات تعدى على المجارى المائية الشهر الحالى
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
وزير الإسكان: 120 شقة بمشروع دار مصر جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى فى العبور
مشروع دار مصر
وزير التعليم العالى يوافق على تعديل اسم المعهد العالى للسياحة والفنادق بالعريش
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
البحوث الفلكية تستعرض اليوم كواليس خسوف القمر الكلى الأطول بمصر بورشة عمل
خسوف القمر
"الخدمات البيطرية": ذبح 109 آلاف رأس أبقار وجاموس بالمجازر خلال 30 يوما
متابعة الخدمات البيطرية للمجازر
ما أماكن الإحرام بالحج أو العمرة فى حق من يسافر بالباخرة أو الطائرة؟
مصدر بالسكة الحديد: تأجيل إنهاء مشروع كهربة إشارات خط القاهرة-إسكندرية لمدة عام
الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة
حالة الطقس
ننشر جدول التطعيمات الإجبارية بعد إدراج أول طعم لشلل الأطفال بالحقن
التطعيمات الإجبارية
البحوث الفلكية: الجمعة المقبل أطول خسوف كلى للقمر بالقرن الواحد والعشرين
معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية
مصادر: انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بحد أقصى بعد غد
طلاب الثانوية العامة
الصحة: 22% من المصريين يدخنون.. و35.7% يعانون أمراض السمنة
التدخين
مرصد الإسلاموفوبيا يدين اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى
المسجد الأقصى
ألسن عين شمس تفتح باب القبول فى برامج الساعات المعتمدة للعام الدراسى الجديد
الدكتور عزت عبد الوهاب رئيس جامعة عين شمس
التضامن: الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ23 ألف أسرة
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
مدير وحدة الأمراض غير المعدية بالصحة: 29.5% من المصريين يعانون من ضغط الدم
أمراض ضغط الدم
الثلاثاء.. مؤتمر لنقابة الصيادلة لإعلان تفاصيل مشروع إنشاء شركة لتجارة الأدوية
الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول ظهور سمكة قرش الحوت بالبحر الأحمر
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
القوى العاملة: إنهاء أزمة عامل مصرى بالسعودية بعد بلاغ غير رسمى بهروبه
محمد سعفان وزير القوى العاملة
وزيرة الصحة تزور مرضى قوائم انتظار الجراحات الحرجة بمستشفى دار الشفاء
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
" البحوث ": خسوف القمر المرتقب يبدأ الساعة 7:15 مساء الجمعة بتوقيت القاهرة
خسوف القمر
الصحة العالمية: مصر أنجزت مسح الأمراض غير المعدية بما تملكه من خبرات
الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر
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