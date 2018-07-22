تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

98.04 % حدا أدنى للطب و97.8% للأسنان و96.8% للصيدلة بتنسيق الجامعات



الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

طلبة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

طلبة الثانوية العامة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

تنسيق الجامعات

طلبة الثانوية العامة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

كيف تضع الصدقات فى يد مستحقيها؟

وإعادة تأهيل 400 أخرى..



رئيس السكة الحديد: إنهاء إجراءات شراء 300 عربة بضائع جديدة قريبًا

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

محصول الذرة

مدرسة السكة الحديد

طلبة الأزهر

الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة

محصول العنب

طعم شلل الاطفال

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

مشروع دار مصر

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

خسوف القمر

متابعة الخدمات البيطرية للمجازر

الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات

حالة الطقس

التطعيمات الإجبارية

معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية

طلاب الثانوية العامة

التدخين

المسجد الأقصى

الدكتور عزت عبد الوهاب رئيس جامعة عين شمس



غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

مدير وحدة الأمراض غير المعدية بالصحة: 29.5% من المصريين يعانون من ضغط الدم



http://www.youm7.com/3882386

أمراض ضغط الدم

الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

خسوف القمر

الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر