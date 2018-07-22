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تضامن أسيوط: جولات ميدانية علي الوحدات الاجتماعية لقياس متسوي الخدمات

الأحد، 22 يوليه 2018 11:14 م
تضامن أسيوط: جولات ميدانية علي الوحدات الاجتماعية لقياس متسوي الخدمات محافظ أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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قالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ،أنه تم تنظيم عدة زيارات تفقدية لإدارات ووحدات خدمات التضامن الاجتماعي بمراكز المحافظة ،وذلك في إطار متابعة أداء العمل وقياس مستوي الخدمات التي تقدم بالإدارات والوحدات الاجتماعية .

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، إلى أنها قامت بتفقد إدارتي شرق وإدارة غرب الاجتماعية، للوقوف علي مستوي تقديم الخدمات ومدي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم وكما تم زيارة جميع الأقسام المختلفة بهما والاستماع إلى طلبات العاملين بتلك الوحدات والأقسام لتحسين بيئة العمل وتنمية مهاراتهم كما تم عمل لقاء حواري مع المواطنين من طالبي الخدمات الاجتماعية والاستماع إلى مشاكلهم لوضع الحلول العاجلة لها.

وشددت "الخياط" علي مديري الإدارات ووحدات خدمات التضامن الاجتماعي بمراكز المحافظة، علي تقديم المساعدة لبعض المواطنين وإعطاء بعض التوجيهات للمسئولين بالإدارتين بالإسراع في عمل الأبحاث الاجتماعية لتمكين المواطنين من الحصول علي الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة كما تم إعطاء توصية بتفعيل دور قسم التأهيل والجمعيات لتسهيل تقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة أعمال الجمعيات الأهلية وحصر احتياجات العاملين من دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم للارتقاء بمنظومة العمل.

 

 


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