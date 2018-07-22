تحرير 212 محضر تموينى فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن نبيل الغريب محمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية،تنظيم عدة حملات بمشاركة مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى، وممثلى كافة الجهات الرقابية المعنية.

أسفرت عن ضبط وتحرير 212 محضرا ومخالفة تموينية، وشملت تلك المخالفات محاضر مخالفة وزن وشهادات صحية، ومخالفة مواعيد تشغيل وبيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان أسعار ومخالفات أخرى متنوعة.

وأشار الغريب فى بيان له اليوم، إلى أن هذه الحملة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بضرورة إستمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع الأسواق، ومنافذ بيع السلع الرئيسية لضبط ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء، والعمل على توفير كافة السلع ومواجهة الإحتكار، وعدم الإعلان عن السلع أوالبيع بأزيد من التسعيرة وحالات الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر، والبيانات والعلامات غيرالواضحة والنقص فى الموازين، سواء فى مجال المخابز أو الأسواق والمحلات العامة.