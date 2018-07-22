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الأحد، 22 يوليه 2018 10:30 م
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تجديد حبس 4 أشخاص لمدة 15 يوما لاتهامهم بالتجمهر فى "أحداث المترو"

الأحد، 22 يوليه 2018 09:11 م
تجديد حبس 4 أشخاص لمدة 15 يوما لاتهامهم بالتجمهر فى "أحداث المترو" محكمة - أرشيفية
كتب أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، على خلفية أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرا.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

 

وكان المتهمون قد ألقى القبض عليهم وأحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، وذلك لارتكابهم أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك فى أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.

 
 
 
 
 
 
 

 


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