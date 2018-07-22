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الأحد، 22 يوليه 2018 07:05 م
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تجديد حبس شريف الروبى 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

الأحد، 22 يوليه 2018 05:35 م
تجديد حبس شريف الروبى 15 يوما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة شريف الروبى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس شريف الروبى عضو حركة 6 أبريل، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 

وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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