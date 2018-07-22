تجدد الاشتباكات بين الجيش السورى وداعش فى حوض اليرموك بدرعا

دمشق (أ ش أ)

ذكرت مصادر سورية اليوم الأحد، أن الاشتباكات العنيفة تجددت بين القوات الحكومية ومسلحى تنظيم داعش على محاور فى حوض اليرموك بالقطاع الغربى من ريف محافظة درعا.

ونقلت قناة ( الحرة ) الإخبارية الأمريكية عن المصادر قولها "إن الاشتباكات تأتى بالتزامن مع ارتفاع عدد الغارات الجوية التى استهدفت تلك المنطقة إلى أكثر من 1000 غارة خلال 48 ساعة".

من جهة أخرى، أشارت المصادر السورية إلى بدء عملية نقل الرافضين لاتفاق ممثلى المعارضة مع النظام من مدينة نوى إلى الشمال السورى، مضيفة أن 8 حافلات من بلدة محجة انضمت إلى قافلة نوى.