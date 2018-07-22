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الأحد، 22 يوليه 2018 01:56 م
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بعد قليل.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات على "اليوم السابع"

الأحد، 22 يوليه 2018 01:18 م
بعد قليل.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات على "اليوم السابع" تنسيق الجامعات - ارشيفية
وائل ربيعى
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ينشر "اليوم السابع"، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق طلبة الثانوية العامة للقبول بالجامعات المصرية، بعد إعلانها مباشرة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ويحصل الطالب على نتيجته برقم الجلوس، اليوم الأحد.
 
ويعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بعد قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى؛ لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، بعد الانتهاء من عمليات فرز وتعديل رغبات طلاب المرحلة الأولى.
 
كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن أن 125 ألفًا و500 طالب وطالبة من طلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 -2019، سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى حتى انتهاء الفترة المقررة للمرحلة الأولى، مضيفا أن الوزارة تركت الموقع مفتوحًا للطلاب لمدة نصف ساعة زيادة على المدة المقررة، لتكون فرصة لمن يقدمون على الموقع فى هذا التوقيت.
 
على الجانب الآخر، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، بدء قبول دفعة جديدة من الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 24 يوليو 2018 وحتى الأربعاء 15 أغسطس 2018 ، مشيرة إلى أنه سيتم صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، بالمكتب الرئيسى بالقاهرة ، وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط ، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.
 
كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267، والشعبة الأدبية بحد أدنى328 درجة فأكثر أى بنسبة80.00% فأكثر 83539 طالبًا، بإجمالى 126807 طلاب.

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