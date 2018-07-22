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الأحد، 22 يوليه 2018 03:40 م
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بدء مرافعة الدفاع فى محاكمة "بديع" و 12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

الأحد، 22 يوليه 2018 02:00 م
بدء مرافعة الدفاع فى محاكمة "بديع" و 12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" محاكمة بديع-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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بدأت منذ قليل، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.


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