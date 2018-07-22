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بالأسماء.. مصرع 5 عمال وإصابة 2 فى حادث تصادم على الدائرى الجديد بالعلمين

الأحد، 22 يوليه 2018 12:04 م
بالأسماء.. مصرع 5 عمال وإصابة 2 فى حادث تصادم على الدائرى الجديد بالعلمين اسعاف -ارشيفية
مطروح - حسن مشالى
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لقي 5 عمال مصرعهم، وإصابة 2 آخرين، صباح اليوم الأحد، إثر حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل، على الطريق الدائري الجديد بالعلمين المركزي، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى  
 
استقبل مستشفى العلمين، 5جثث هامدة، لكل من السيد عبد العظيم كامل " 23 سنة"- من الجيزة، وحمادة احمد زايد عبد القادر (أشلاء) " 33 سنة "-من حلوان- وسعيد حسين إسماعيل " 38 سنة "- من حلوان-" واحمد محمد صديق إمام " 36 سنة"- من حلوان- ومحمد صالح سعد عبد العزيز " 26 سنة "- الجيزة-.
 
 
كما استقبل المستشفى، المصابين محمد احمد محمد " 30 سنة" من الدقهلية- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية كدمات وسجحات متعددة، ومحمود خالد شحات " 21 سنة"- الدقهلية- مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن والمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وجرح بفروه الرأس وكدمات وسجحات متعددة، تم التحفظ على الجثت بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت للتحقيق.
 
 
وأشارت المعلومات الأولية، إلى وقوع الحادث نتيجة التصادم بين سيارتين نقل، كانت إحداهما محملة بالطوب، يستقلها 5 عمال لقوا مصرعهم جميعاً في الحادث.  
 
 
 
 
 

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