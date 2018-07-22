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انهيار عقار خالى من السكان بمنطقة نزلة السمان فى الهرم دون خسائر بشرية - صور

الأحد، 22 يوليه 2018 09:20 ص
انهيار عقار خالى من السكان بمنطقة نزلة السمان فى الهرم دون خسائر بشرية - صور العقار المنهار
كتب عبد الرحمن سيد - سيد الخلفاوى
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انهار عقار مكون من طابقين بمنطقة نزلة السمان التابعة لحى الهرم، على الفور انتقلت قوات اﻹنقاذ البرى وعمال حى الهرم للمكان، للوقوف على ملاباسات الحادث.
 
 
تلقت غرفة العمليات بحي الهرم، صباح اليوم الأحد، إخطارا بانهيار العقار رقم 24 شارع الأميرة فريال من شارع مسجد غالب عبود – ميدان الحنفية بمنطقة نزلة السمان.
 
وبناء على توجيهات اللواء كمال الدالي، محافظة الجيزة، و اللواء علاء هراس، نائب المحافظ لشؤون الأحياء و انتقل على الفور اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم إلى الموقع وتبين أن العقار قديم  مبني من الطوب اللبن والطين، ومكون من دور أرضي ودور أول، ولا يوجد به سكان، ومبني بطريقة الحوائط الحاملة.
 
كما توجهت الإدارات المعنية إلى موقع الانهيار وعلى رأسها الإدارة الهندسية بحي الهرم لمعاينة العقار ومعرفة تأثيره على العقارات المجاورة.
 
اثار انهيار المنزل بنزلة السمان
اثار انهيار المنزل بنزلة السمان

أحد المسئولين يتفقد المنزل المنهار
أحد المسئولين يتفقد المنزل المنهار

المنزل المنهار
المنزل المنهار

مسئولى الحى يتفقدون آثار انهيار المنزل
مسئولى الحى يتفقدون آثار انهيار المنزل

المنزل المنهار بمنطقة نزلة السمان فى الهرم
المنزل المنهار بمنطقة نزلة السمان فى الهرم

 


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