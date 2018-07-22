انهيار عقار خالى من السكان بمنطقة نزلة السمان فى الهرم دون خسائر بشرية - صور

كتب عبد الرحمن سيد - سيد الخلفاوى

انهار عقار مكون من طابقين بمنطقة نزلة السمان التابعة لحى الهرم، على الفور انتقلت قوات اﻹنقاذ البرى وعمال حى الهرم للمكان، للوقوف على ملاباسات الحادث.

تلقت غرفة العمليات بحي الهرم، صباح اليوم الأحد، إخطارا بانهيار العقار رقم 24 شارع الأميرة فريال من شارع مسجد غالب عبود – ميدان الحنفية بمنطقة نزلة السمان.

وبناء على توجيهات اللواء كمال الدالي، محافظة الجيزة، و اللواء علاء هراس، نائب المحافظ لشؤون الأحياء و انتقل على الفور اللواء إبراهيم عبدالعاطي، رئيس حي الهرم إلى الموقع وتبين أن العقار قديم مبني من الطوب اللبن والطين، ومكون من دور أرضي ودور أول، ولا يوجد به سكان، ومبني بطريقة الحوائط الحاملة.

كما توجهت الإدارات المعنية إلى موقع الانهيار وعلى رأسها الإدارة الهندسية بحي الهرم لمعاينة العقار ومعرفة تأثيره على العقارات المجاورة.