انقطاع المياه عن مدينة بنى سويف العاصمة.. والشركة: عودة الضخ خلال ساعتين (تحديث)

بنى سويف أيمن لطفى

أبدى سكان مدينة بنى سويف غضبهم من عدم تنويه شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن مواعيد وأسباب انقطاع المياه التى انقطعت منذ العاشرة مساء أمس السبت حتى صباح اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك أو خلال وسائل الإعلام المختلفة، حتى يخزنوا ما يكفيهم من المياه لاستخدامها فى سد احتياجاتهم أثناء فترة انقطاع المياه عن منازلهم والتى ما زالت مستمرة.

ومن جانبه قال المهندس محمد سعيد نشأت، "إن هناك أربع محطات صرف فى بنى سويف هى " الغمراوى، عزبة النخل، الميدان والمدارس" ركبتها الشركة المنفذة على خط طرد واحد داخل غرفة محابس على وصلة فك وتركيب تعددت أعطالها خلال الفترة الماضية وكنا نصلح هذا العطل ونعيد ضخ المياه".

وأضاف لـ "اليوم السابع"، أن تلك الوصلة كسرت مساء أمس وتدفقت المياه لتغرق منطقة الغمراوى وقررنا قطع المياه منتصف ليلة أمس واستبدال القطعة بأخرى بدلا من إصلاحها لإنهاء المشكلة بشكل جذرى، لافتا إلى أن الشركة قطعت المياه عن المدينة منذ الواحدة مساء أمس ولكن هناك منازل فى الأدوار العليا تأثرت وضعفت بها المياه قبل ذلك .

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف "بخصوص انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف" أنه سيتم إعادة ضخ مياه الشرب فور الانتهاء من أعمال الإصلاح التى تقوم بها الشركة لإصلاح كسر بإحدى غرف المحابس بشارع الغمراوي وأعربت الشركة عن اعتذارها للمواطنين عن قطع المياه، وأكدت على أن أعمال الإصلاح يتم العمل فيها على قدم وساق، وذلك لسرعة إعادة ضخ المياه وأن هذه الأعمال ستنتهى فى أقل من ساعتين من الآن على أقصى تقدير.

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف "بخصوص إنقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة بني سويف" أنه سيتم إعادة ضخ مياه الشرب فور الانتهاء من أعمال الإصلاح التي تقوم بها الشركة لإصلاح كسر بإحدى غرف المحابس بشارع الغمراوي

واذ تعرب الشركة عن اعتذارها للمواطنين عن قطع المياه بسبب عطل طارئ لوجود فك في لحام أحد المحابس، فإنها تؤكد أن أعمال الإصلاح يتم العمل فيها على قدم وساق بواسطة فنيي الشركة ، وذلك لسرعة إعادة ضخ المياه ، وأن هذه الأعمال ستنتهي في أقل من ساعتين من الأن على أقصى تقدير