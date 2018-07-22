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"الوطنية للصحافة" تدعو الصحفيين فى مصر والسودان لتوقيع ميثاق شرف إعلامى

الأحد، 22 يوليه 2018 05:17 م
"الوطنية للصحافة" تدعو الصحفيين فى مصر والسودان لتوقيع ميثاق شرف إعلامى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
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أشادت الهيئة الوطنية للصحافة بالزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دولة السودان الشقيقة، والتى تأتى فى إطار التواصل المستمر بين قيادتى البلدين، مضيفة: "وكان لها أكبر الأثر فى تدعيم العلاقات على كافة الأصعدة".

 

وأكدت الهيئة فى بيان لها أن الزيارة جاءت تدعيماً لأواصر التعاون والتنسيق والتشاور مع الأشقاء فى السودان وفتح آفاق جديدة للتعاون فى كافة المجالات وتفعيل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشددة على أهمية الرسالة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أجهزة الإعلام فى البلدين وأهمية قيامها بالدور الإيجابى المنوط بها.

 

وناشدت الهيئة الوطنية للصحافة الإعلاميين فى الدولتين العمل دائما على تحسين العلاقات ورأب الصدع والابتعاد عن كل أسباب الخلاف وضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو توقيع ميثاق شرف إعلامى يضمن قيام الجانبين بإعلاء المصلحة الوطنية العليا وتبنى رسالة التعاون والبناء والسلام ودعم العلاقات بين البلدين والابتعاد تماماً عن أية محاولات لتعكير صفو العلاقات.

 

ودعت الهيئة الأجهزة الإعلامية فى البلدين إلى عقد اجتماعات مشتركة لبحث سبل دعم العلاقات الصحفية والإعلامية ومناقشة القضايا التى تواجه الصحافة والإعلام؛ ومنها دراسة تبادل طباعة وإصدار نسخ للصحف المصرية فى السودان وإصدار نسخ للصحف السودانية فى مصر وتفعيل التعاون الصحفى والإعلامى بين البلدين.


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