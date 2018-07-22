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الأحد، 22 يوليه 2018 04:40 م
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الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تطلق حملة للتبرع بالدم (صور)

الأحد، 22 يوليه 2018 03:45 م
الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تطلق حملة للتبرع بالدم (صور) حملة التبرع بالدم بالمنيا
المنيا – فريق قسم المحافظات
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أطلقت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، اليوم، حملة للتبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم، ضمن الحملة التى تتبناها المحافظة.

قال المهندس محمد سيد رئيس رئيس مركز ومدينة المنيا، أن معدن الشعب المصرى تظهر أصالته فى المحن والشدائد، مؤكدا على مثل هذه الفعاليات تأتى دوما لتأكد على هذا النهج، لافتاً أن التبرع بالدم عمل إنسانى يحمل العديد من الأبعاد الاجتماعية والصحية، خاصة وأن عنصر الدم لا يصنع والتبرع به يعنى منح الحياة للآخرين من خلال المساعدة فى إنقاذ الجرحى والمصابين والحالات الحرجة.

وكان عصام البديوى محافظ المنيا، قد وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية من مؤسسات صحية وإعلامية ودينية، لتفعيل برامج التوعية للتبرع بالدم، والآثار الصحية المترتبة على المساهمة فى ذلك، بالإضافة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم والتوعية بفوائده الصحية المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتجديد مكونات الدم، وأنه يتم الكشف المبكر عن الأمراض والفيروسات لسرعة علاجها قبل تفاقمها.

حملة التبرع بالدم بالمنيا (1)
حملة التبرع بالدم بالمنيا 

 

حملة التبرع بالدم بالمنيا (2)
حملة التبرع بالدم بالمنيا

 

حملة التبرع بالدم بالمنيا (3)
حملة التبرع بالدم بالمنيا

 

 


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