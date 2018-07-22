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النيابة تأمر بتفريع كاميرات المراقبة فى واقعة انتحار شاب بمترو المرج

الأحد، 22 يوليه 2018 02:09 م
النيابة تأمر بتفريع كاميرات المراقبة فى واقعة انتحار شاب بمترو المرج مترو الأنفاق-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمر محمد عرجاوى وكيل أول نيابة المرج، بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحطة مترو المرج القديمة، لواقعة انتحار شاب أمام عجلات قطار محطة المترو.

البداية عندما تلقى المقدم هانى القطان، رئيس مباحث المترو، بلاغا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو المرج القديمة، يفيد بقيام شاب بإلقاء نفسة أمام عجلات المترو بالمحطة .

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن الشاب مجهول ولا يحمل أى أوراق ثبوتية له، وأنه قام بإلقاء نفسه فجأة أمام عجلات القطار فور وصوله المحطة، ولم يستطع أحد إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق .


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