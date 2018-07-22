النيابة الإدارية تحقق فى تهرب مستريح إدارة حدائق القبة التعليمية من الضرائب

كتب عبد الله محمود

وافق المكتب الفنى للنيابة الادارية، على قرار المستشار طلال جمال الدين رئيس النيابة الإدارية قسم ثان تعليم، على فتح تحقيق مستقل فى واقعة تهرب مستريح الإدارة التعليمية من الضرائب واستخراجة سجل تجارى، فى تجارة المواسير بالمخالفة للقوانين والتزوير فى أوراق رسمية.

وكانت النيابة الإدارية قسم ثان تعليم برئاسة المستشار طلال جمال الدين فى القضية رقم 372 لسنة 2017 ، تسلمت تقرير مباحث التهرب الضريبى فى اتهام المدعو السيد ع م مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة، الشهير بمستريح الإدارة التعليمية بإدارة حدائق القبة التعليمية بحدائق القبة، المتهم بالنصب والاحتيال، حيث أكد التقرير أن المتهم متهرب من سداد الضرائب لأكثر من 10 سنوات.

وقال مصدر قضائى أن مباحث التهرب الضريبى أكدت أن المتهم متهرب من سداد الضراب فى تجارة المواسير والذى بلغ حجم تعاملاتة أكثر من 15 ملايين جنية، مضيفا أنة ثبت من تحريات المباحث أن المستريح استخرج سجل تجارى عن تجارتة فى المواسير، رغم أنة موظف حكومى وهذا مخالف للقوانين، ويعد تزوير فى أوراق رسمية فكيف لموظف حكومى أن يستخرج سجلا تجارىا، ومن المنتظر أن يتم إحالتة إلى النيابة العامة ومسئولى مصلحة الضرائب الذين استخرجوا له هذا السجل بالمخالفة للقوانين.

ومن جانب آخر اعترف أشقاء المستريح وفقا لتقرير مباحث التهرب الضريبى بأنه يشاركهم فى التجارة، وأنهم يمتلكون 6 محلات تجارية " سوبر ماركت "، منهم ثلاثة فى زهراء مدينة نصر و3 فى المرج الجديدة، بالإضافة إلى امتلاكهم عدد 2 صيدلية وعدد من الكافهيات، وأن المتهم يشاركهم فى كل هذة الأشياء.

وكشف المصدر أن تحريات مباحث الضرائب أكدت أن المستريح وأشقائة لم يسددون الضرائب عن هذة المحلات طيلة السنوات السابقة، فتم إخطار مأموريات الضرائب فى مدينة نصر والمرج وغيرهما بفتح سجلات ضريبية لهذة المحلات والأنشطة وتحصيل الضرائب المستحقة للدولة عن الفترة الماضية.

كما تم إخطار النيابة الإدارية قسم ثان تعليم بتهرب المستريح من سداد الضرائب بصفتة موظف حكومى وهى من الجرائم المخلة بالشرف والتى تقتضى محاكمتة وفصلة فصلا نهائيا من وظيفتة، وفور تسلم النيابة الإدارية تقرير مباحث التهرب الضريبى الذى أثبت تهرب المستريح السيد عبداللة من الضرب أرسلت النيابة مذكرة الى المكتب الفنى للنيابة الإدارية تطالب بفتح تحقيق مستقل فى واقعة تهرب المستريح ووقد وافق الكتب الفنى على مذكرة النيابة بفتح تحقيق مستقل فى هذة الواقعة وتم إرسالة إلى النيابة الإدارية.

يذكر أن السيد عبد اللاه كون هذه الثروة الطائلة من خلال النصب على المواطنين، حيث صدر حكم بسجنه عامين كما أنه متهم بالاستيلاء على أموال طفلتين يتميتين لنجل مدرس كان معة فى نفس المدرسة يدعى محمد نصير وشهرتة معروف بعد أن توفى بمرض خطير وقدرت هذه الأموال بأكثر من 2 مليون جنيه ورفض رد هذة الأموال للطفلتين اليتمتين كما استولى على إيصالات أمانة من أبناء عمة مصطفى وعبد الصمد ومحمد العشرى قدرت بأكثر من 3 ملاين جنية بعد أن قام بكسر الخزنة الخاصة بهم وقام ببيعها لأصحابها بأقل من ثمنها، كما أنه متهم بالنصب على عدد كبير من أبناء قرية الشيخ زين الدين بطهطا بسوهاج كما أنة متهم بجمع أموال "إتاوات" من أولياء أمور التلاميذ بالمدرسة مقابل النقل والتحويل بواقع 3 الاف جنية عن كل تلميذ.