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الملك سلمان وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

الأحد، 22 يوليه 2018 09:43 ص
الملك سلمان وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو ولى العهد السعودى والملك سلمان
أ ش أ
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشاد الملك سلمان - خلال البرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - بالعلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين، التى يحرص الجميع على تعزيزها فى المجالات كافة، معربا عن تمنياته بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر بالتقدم والازدهار.

كما بعث ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه المناسبة، معربا عن أبلغ تمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر بالمزيد من الرقى والازدهار.

 

 

 


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