المترو يعلن عودة حركة الخط الأول بعد انتحار شاب أسفل عجلاته بمحطة المرج القديمة

كتب رضا حبيشى

قالت شركة المترو إن سائق القطار رقم 119 فوجئ أثناء دخوله محطة المرج القديمة، بالقاء شاب بنفسه أمام القطار، مما تسبب فى دهسه ومصرعه على الفور.

وأضافت شركة المترو فى بيان صحفى على لسان المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أنه تم إخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى ، وتم استخراج الجثة وعودة حركة القطارات لطبيعتها بعد تأخير 10 دقائق فقط .

وانتقل العميد محمد الشربينى مدير المباحث الجنائية بشرطة مترو الأنفاق لمحطة المرج لمعاينة الحادث، وتبين أن الشاب عمره 17 سنة و لا يحمل بطاقة أو أى مستندات تدل على هويته.

وقال العميد محمد الشربينى، إنه قام بمعاينة ومشاهدة كاميرات المراقبة بالمحطة وتبين أن الشاب يلقى بنفسه أمام القطار، وتم عمل محضر بالواقعة ونقل جثة الشاب إلى مستشفى المرج ويجرى حاليا التحقيق فى الحادث بمعرفة النيابة العامة.