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اللجنة التشريعية بالبرلمان تكشف مصير تعديل قانون مجلس النواب

الأحد، 22 يوليه 2018 01:00 ص
اللجنة التشريعية بالبرلمان تكشف مصير تعديل قانون مجلس النواب مجلس النواب - أرشيفية
كتب مصطفى السيد
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كشف النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مصير تعديل قانون مجلس النواب، والذى كان قد دعا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، اللجنة التشريعية باتخاذ ما يلزم نحو تعديل القانون.

 

وقال "الطماوى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "أعتقد أن دور الانعقاد الحالى أوشك على الانتهاء، ومن الصعب أن تناقش تعديلات قانون مجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى"، مشيرًا إلى أن الدكتور على عبد العال كان قد كلف اللجنة التشريعية بإعداد دراسات حول قانون مجلس النواب تنتهى بوضع قانون يهدف لدعم الحياة السياسية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

 

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أنه قد تكون بداية مناقشة قانون مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع.

 

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد دعا اللجنة التشريعية بالبرلمان فى شهر مايو الماضى، باتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب.


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