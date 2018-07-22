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الكويت تتجه للتعاقد مع معلمين مصريين لسد احتياجات العام الدراسى الجديد

الأحد، 22 يوليه 2018 09:22 ص
الكويت تتجه للتعاقد مع معلمين مصريين لسد احتياجات العام الدراسى الجديد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت(أ ش أ)
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كشفت مصادر مسؤولة، عن توجه وزارة التربية والتعليم الكويتية، إلى الاستعانة بمعلمين ومعلمات من مصر وفلسطين، لسد احتياجات الوزارة خلال العام الدراسى الجديد 2018 -2019، وذلك فى ظل عدم توفير العدد المطلوب من دولتى تونس والأردن.

وأوضحت المصادر – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الأحد، أن مسؤولى وزارة التربية والتعليم الكويتية، قد يلجأون إلى ايفاد بعثتين خارجيتين إلى كل من مصر وفلسطين، للتعاقد مع معلمين ومعلمات لسد الاحتياجات المطلوبة لديها، خاصة فى ظل حاجتها إلى نحو 600 معلم ومعلمة للعام الدراسى الجديد.

كانت الوزارة قد أعلنت إرسال لجنتين خارجيتين إلى كل من تونس، والأردن، خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليو الجارى؛ للتعاقد مع معلمين ومعلمات لتغطية احتياجات العام الدراسى الجديد.

وأسفرت جهود اللجنتين عن التعاقد مع 156 معلما تونسيا وأردنيا فقط، شملوا 31 معلما، و40 معلمة تربية بدنية من تونس، و85 معلما فى مواد الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والجيولوجيا، واللغة الإنجليزية من الأردن، فى حين مازالت الحاجة الماسة إلى نحو 444 معلما ومعلمة، لسد الاحتياجات المطلوبة.

 


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معلمين مصريين

العام الدراسى فى الكويت

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