الكوريتان تسعيان لاستعادة رفات ضحايا العمالة القسرية فى حقبة الاستعمار اليابانى

سول (أ ش أ)

شكلت منظمات مدنية فى الكوريتين الجنوبية والشمالية لجنة مشتركة لجلب رفات الكوريين الذين أجبروا على العمل القسرى فى اليابان خلال الحقبة الاستعمارية إلى أرض شبه الجزيرة الكورية.

ونسبت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية فى نشرتها باللغة الإنجليزية إلى كيم هونج-جول مدير المجلس الكورى للمصالحة والتعاون قوله إنه ونظيره الكورى الشمالى كيم يونج - داى الذى يشغل منصب نائب رئيس البرلمان وقعا الاتفاق بشأن عمل اللجنة فى بيونج يانج أثناء زيارته لها الأسبوع الماضى.

ووافق الطرفان على حشد دعم المجتمع الدولى بما فى ذلك اليابان لدفع هذه العملية وتنفيذها.

ويقول المؤرخون إن ملايين الكوريين نُقلوا قسرا إلى اليابان حيث تم إجبارهم على العمل فى حقبة الاستعمار اليابانى لشبه الجزيرة الكورية.

وقال كيم إن المشروع سيبدأ بنحو 2200 قطعة من الرفات التى تم تحديد موقعها حول معابد يابانية.

ويأتى المشروع فى وقت يزداد فيه تواصل بين الكوريتين تمخض عن قمة نادرة بينهما فى قرية الهدنة فى أبريل الماضى، واتفق زعيما الكوريتين خلال هذه القمة على زيادة التبادل العابر للحدود و خفض التوترات العسكرية.