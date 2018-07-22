"القوى الوطنية" فى غزة تثمن الجهود المصرية لإنجاز المصالحة ودعم فلسطين

كتب أحمد جمعة

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية فى غزة، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وكافة أشكال مقاومة الاحتلال ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.

وثمنت اللجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية فى غزة الجهود المصرية المباركة التى تقوم بها مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية ووقف العدوان الصهيونى على قطاع غزة، كما ثمنت لجنة المتابعة موافقة حركة حماس على الورقة المصرية، داعية كافة الاطراف للتجاوب مع هدة الجهود المقدرة لمصر، قائلة:"لنخرج جميعنا بمعادلة ( رابح –رابح) لكل الاطراف الفلسطينية.. وذلك من أجل أنجاز المصالحة بأقصى سرعة ممكنة وذلك حماية للمشروع الوطنى ومواجهة التحديات التى تواجها القضية الفلسطينية"

وأكدت اللجنة :" عدوان الصهاينة المتكرر على الشعب الفلسطينى والمسجد الأقصى وقطاع غزة لن ينال من عزيمة الفلسطينيين"، مضيفة " سنواصل مقاومتنا للاحتلال والاستيطان والتهويد، وستستمر مسيرات العودة وكسر الحصار كمسيرات شعبية سلمية تعبر عن رفضنا للاحتلال والإصرار على تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق شعبنا فى العودة إلى ديارهم التى شردوا منها عام 48".

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة وكل مؤسسات حقوق الإنسان فى العالم ومنظمات التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية، إلى الإسراع فى إرسال لجان التحقيق فى جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى ومحاسبته على هذه الجرائم واعتبرت أن هذه الجرائم لن تسقط مع مرور الزمن، قائلة:" ستدفع دولة الاحتلال ثمنا لهذه الجرائم عاجلا أم آجلا "

وحيت اللجنة جماهير الشعب الفلسطينى على استمرار تدفق الحشود الجماهيرية الواسعة للمشاركة فى مسيرات العودة وكسر الحصا، كما دعت إلى أوسع مشاركة شعبية يوم الجمعة القادم فى جمعة "أطفالنا الشهداء" بكافة الفعاليات الوطنية بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وكل أماكن تواجد الشعب الفلسطينى.

ودعت اللجنة الى أوسع حملة للتضامن الدولى ومقاطعة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطينى.