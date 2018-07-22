video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"القوى الوطنية" فى غزة تثمن الجهود المصرية لإنجاز المصالحة ودعم فلسطين

الأحد، 22 يوليه 2018 02:26 م
"القوى الوطنية" فى غزة تثمن الجهود المصرية لإنجاز المصالحة ودعم فلسطين القصف الاسرائيلى فى غزة
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية فى غزة، على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وكافة أشكال مقاومة الاحتلال ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.

وثمنت اللجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية فى غزة الجهود المصرية المباركة التى تقوم بها مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية ووقف العدوان الصهيونى على قطاع غزة، كما ثمنت لجنة المتابعة موافقة حركة حماس على الورقة المصرية، داعية كافة الاطراف للتجاوب مع هدة الجهود المقدرة لمصر، قائلة:"لنخرج جميعنا بمعادلة ( رابح –رابح)  لكل الاطراف الفلسطينية.. وذلك من أجل أنجاز المصالحة بأقصى سرعة ممكنة وذلك حماية للمشروع الوطنى ومواجهة التحديات التى تواجها القضية الفلسطينية"

وأكدت اللجنة :" عدوان الصهاينة المتكرر على الشعب الفلسطينى والمسجد الأقصى وقطاع غزة لن ينال من عزيمة الفلسطينيين"، مضيفة " سنواصل مقاومتنا للاحتلال والاستيطان والتهويد، وستستمر مسيرات العودة وكسر الحصار كمسيرات شعبية سلمية تعبر عن رفضنا للاحتلال والإصرار على تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق شعبنا فى العودة إلى ديارهم التى شردوا منها عام 48".

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة وكل مؤسسات حقوق الإنسان فى العالم ومنظمات التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية، إلى الإسراع فى إرسال لجان التحقيق فى جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى ومحاسبته على هذه الجرائم واعتبرت أن هذه الجرائم لن تسقط مع مرور الزمن، قائلة:" ستدفع دولة الاحتلال ثمنا لهذه الجرائم عاجلا أم آجلا "

وحيت اللجنة جماهير الشعب الفلسطينى على استمرار تدفق الحشود الجماهيرية الواسعة للمشاركة فى مسيرات العودة وكسر الحصا، كما دعت إلى أوسع مشاركة شعبية يوم الجمعة القادم فى جمعة "أطفالنا الشهداء" بكافة الفعاليات الوطنية بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وكل أماكن تواجد الشعب الفلسطينى.

ودعت اللجنة الى أوسع حملة للتضامن الدولى ومقاطعة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطينى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

الجهود المصرية تنجح فى اقرار التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال.. المتحدث الرسمى باسم حركة حماس يعلن نجاح وساطة القاهرة والأمم المتحدة بالعودة للهدنة.. فوزى برهوم يؤكد : غير معنيون بالتصعيد العسكرى

القوى الفلسطينيه فى غزه

أخبار غزه

أخبار فلسطين

الشعب الفلسطيني

أخبار إسرائيل




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة