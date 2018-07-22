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القوات العراقية تعتقل 5 من عناصر داعش شمال الموصل

الأحد، 22 يوليه 2018 07:23 ص
القوات العراقية تعتقل 5 من عناصر داعش شمال الموصل عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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اعتقلت قوات الأمن العراقية، السبت، 5 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى فى ناحية (بعشيقة) شمالى الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال مصدر أمنى عراقى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - " إن عناصر داعش المقبوض عليهم كانوا يعملون باللجنة الأمنية خلال فترة سيطرة داعش على الموصل".

وفى السياق ذاته، انفجرت عبوة ناسفة اليوم شمال غربى محافظة كركوك؛ ما أسفر عن إصابة شقيقين، ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى فى كركوك، قوله" إن شقيقين اثنين أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة فى قرية /جرت/ بناحية سركران بقضاء الدبس شمال غرب كركوك، وإن الانفجار وقع عند مرور سيارتهما بجانب طريق عام".

وأوضح المصدر أن قوة أمنية نقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، وتشهد محافظة كركوك، الواقعة على بعد 255 كيلو مترا شمال العاصمة بغداد، بين الحين والآخر أعمال عنف تستهدف مدنيين وعناصر أجهزة أمنية، الأمر الذى يسفر عن سقوط ضحايا.

 


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القوات العراقية

العراق

أخبار العراق

اعتقال عناصر داعش

الموصل




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