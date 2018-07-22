القبض على مصور فوتغرافى وراء سرقة معمل تحاليل بالبساتين

كتبت: دينا الحسيني

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب وقائع سرقة أجهزة تحاليل طبية.

وكان بلاغا قد ورد إلى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين من أحد المواطنين باكتشافه سرقة أجهزة تحاليل طبية من داخل معمل للتحاليل الطبية "ملكه" والكائن بدائرة القسم.

وبالفحص والتحرى تبين قيام أحد الأشخاص بعرض أجهزة مماثلة للأجهزة المستولى عليها للبيع على أحد مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت".

وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن الرائد أحمد مختار والقوة المرافقة له من ضبط "أشرف.ن.س" 46 سنة مصور فوتغرافى ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان القليوبية، والسابق اتهامه بقضية "مصنفات فنية"، وبحوزته مبلغ "103.600" جنيه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات اعترف بارتكابه للواقعة وقيامه بسرقة أجهزة التحاليل الطبية بأسلوب المفتاح المصطنع .

وبتطوير مناقشته للوصول لأبعاد نشاطه الإجرامى، اعترف بارتكابه "7" وقائع سرقة بذات الأسلوب، حيث قام خلالها بسرقة 2 جهاز لاب توب – جهاز سونار – 2 جهاز رسم قلب – جهاز أسنان - شاشة كومبيوتر – جهاز قياس ضغط الدم – 2 ميزان حساس – جهاز علاج طبيعى – مجموعة من النظارات الطبية، وسماعات لعلاج ضعاف السمع - سرقة 2 خزينة حديدية تحتوى أحدهما على 8 آلاف جنيه ، والأخرى على طبنجة صوت ، إيصالات أمانة ، روتر ، جهاز dvd،

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمحل إقامته ، وأضاف بأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.