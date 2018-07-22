القبض على عاطل بحوزته "شاشة" و"تاب".. ويعترف: سرقتهم من شقق بالشرابية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الشرابية، القبض على "سيد أ س" 35 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "سرقة"، وبحوزته جهاز "تاب"، وشاشة عرض LG 49 بوصة، مجهولان المصدر، واعترف بسرقتهم من شقق مواطنين بالمنطقة.
وبمناقشته، اعترف بسرقتهما بأسلوب " كسر الباب"، وسرقة جهاز "تاب" من داخل مسكن عامل، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4655 لسنة 2018 جنح القسم، وسرقة شاشة العرض من داخل مسكن "أحمد س ك" 29 سنة، محاسب، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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