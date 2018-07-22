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القبض على عاطل بحوزته "شاشة" و"تاب".. ويعترف: سرقتهم من شقق بالشرابية

الأحد، 22 يوليه 2018 02:06 م
القبض على عاطل بحوزته "شاشة" و"تاب".. ويعترف: سرقتهم من شقق بالشرابية حبس - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة الشرابية، القبض على "سيد أ س" 35 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "سرقة"، وبحوزته جهاز "تاب"، وشاشة عرض LG 49  بوصة، مجهولان المصدر، واعترف بسرقتهم من شقق مواطنين بالمنطقة.

وبمناقشته، اعترف بسرقتهما بأسلوب " كسر الباب"، وسرقة جهاز "تاب" من داخل مسكن عامل، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4655 لسنة 2018 جنح القسم، وسرقة شاشة العرض من داخل مسكن "أحمد س  ك" 29 سنة، محاسب، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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