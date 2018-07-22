العبادى يبحث مع مجلس الدفاع الوطنى العراقى تظاهرات الجنوب

بغداد (أ ش أ)

بحث مجلس الأمن الوطنى العراقى برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادى، اليوم الأحد، التظاهرات التى تشهدها معظم المحافظات العراقية، مؤكدا أن التظاهر السلمى حق للمواطنين للتعبير عن مطالبهم الحقة.

وقال مكتب العبادى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الاجتماع شهد مناقشة عمليات التطهير التى تقوم بها القوات الأمنية فى صحراء الأنبار الغربية، لملاحقة ما تبقى من الخلايا الإرهابية واستمرار هذه العمليات للقضاء بالكامل على الإرهاب.

وأضاف البيان أن الاجتماع بحث أيضا التظاهرات، والتأكيد على أن التظاهر السلمى حق للمواطنين للتعبير عن مطالبهم والتى يجرى العمل على تنفيذها فى خلية الأزمة الخدمية والأمنية، والتأكيد أيضا على أن القوات الأمنية تبذل كل جهودها لتوفير الحماية للمتظاهرين وإبعاد المخربين عن التظاهرات.