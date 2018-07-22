الصحة: 22% من المصريين يدخنون.. و35.7% يعانون أمراض السمنة

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد جاد، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية الطبية المتخصصة، نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال احتفالية الإعلان عن نتائج المسح الطبى الشامل لرصد عوامل الخطورة للأمراض غير المعدية لعام 2017 ، أن التدخين والتغذية غير السليمة، والكحول والخمول البدنى وعدم ممارسة الرياضة من أهم عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير المعدية، التى أطلق عليها عوامل الخطورة المسببة لهذه الأمراض.

وقال جاد، إن 22 % من المصريين يدخنون و79.1% لا يمارسون الرياضة ، و90.3% لا يتناولون الطعام الصحى، ويتناولون أقل من 5 وجبات يوميا، و35.7 % يعانون من السمنة، موضحا ان هذه الإحصائيات ترصد عوامل الخطورة لعام 2017 وخاصة ان هذا المسح رصد عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير المعدية وهى امراض القلب والسكر.

وأضاف نائب رئيس أمانة المراكز الطبية الطبية المتخصصة، أن المسح القومى يكشف مدى العبء المرضى الاقتصادي والاجتماعى لوضع وتقييم السياسات ، حيث تعتبر القاتل الأول بين المصريين، وتلك الأمراض يمكن الوقاية منها باتباع بعض القواعد والأنظمة بحيث يمكن تجنبها، والمسح القومي للأمراض غير المعدية يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية بحلول عام 2025 ومع الشراكة مع الهيئات والمنظمات الدولية تم تدشين الخطة القومية ووضعها على راس أجندة ألويات وزارة الصحة.