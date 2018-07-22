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الصحة العالمية: مصر أنجزت مسح الأمراض غير المعدية بما تملكه من خبرات

الأحد، 22 يوليه 2018 03:02 م
الصحة العالمية: مصر أنجزت مسح الأمراض غير المعدية بما تملكه من خبرات الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر - أرشيفية
كتبت ــ أمل علام
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كشف الدكتور جان جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال الاحتفالية بإعلان نتائج المسح القوى لرصد عوامل الخطورة للأمراض غير المعدية، أنه يحيى مصر على هذا الإنجاز الكبير الذى أنجزته فى وقت قصير، لأن بها كل القدرات والخبرات.

وقال جبور: "سياستى بمكتب منظمة الصحة العالمية هو أن أبنى هذا المكتب على القدرات الوطنية دائما، ومنذ أن استلمت مكانى سواء مع وزراء الصحة السابقين، أو مع وزير الصحة والسكان الحالية كان النقاش أن مصر تبنى دائما بعقولها، وقدراتها على المستوى الوطنى، وأشكر الشراكة الجبارة التى أتمت هذا العمل بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزى للتعبة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية على إتمام المسح القومى، وأخيرا اعتماد الخطة القومية متعددة الأطراف لمكافحة الأمراض غير المعدية، وهذا له دلالة كبيرة ليس فقط على المستوى المحلى، والإقليمى، ولكن على المستوى العالمى، لأنه فى آخر نقاش مع وزيرة الصحة والسكان قلت لها أنى أحب مصر دائما أن تكون باللون الأخضر.

وأضاف، "مصر يجب أن لا تكون باللون البرتقالى ولا باللون الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية تعتمد على مبدأ الصحة فى جميع السياسات، وهو المنهج الجديد للسياسة المصرية وهو الاهتمام بكافة القطاعات المعنية بالصحة، وبالتوفيق لمصر وهذا إنجاز عظيم، والمؤشرات تدل على أننا دخنا إلى اللون الأخضر وفق الله دائما مصر.


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