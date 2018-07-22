الشرطة العراقية تنتشر بكثافة فى ساحة التحرير وسط بغداد

بغداد (أ ش أ)

قال مصدر فى الشرطة العراقية اليوم الأحد، إن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف فى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بعد المظاهرات التى شهدتها الساحة أمس.

وأضاف المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف فى ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى أن سيارات المرور جاهزة لقطع الطرق فى أى لحظة.

يُشار إلى أن العشرات من المواطنين تظاهروا أمس السبت، فى ساحة التحرير وسط بغداد، وطالبوا بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة ومحاسبة الفاسدين.