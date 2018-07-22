video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية تنتشر بكثافة فى ساحة التحرير وسط بغداد

الأحد، 22 يوليه 2018 06:27 م
الشرطة العراقية تنتشر بكثافة فى ساحة التحرير وسط بغداد الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال مصدر فى الشرطة العراقية اليوم الأحد، إن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف فى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بعد المظاهرات التى شهدتها الساحة أمس.

وأضاف المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن القوات الأمنية انتشرت بشكل مكثف فى ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى أن سيارات المرور جاهزة لقطع الطرق فى أى لحظة.

يُشار إلى أن العشرات من المواطنين تظاهروا أمس السبت، فى ساحة التحرير وسط بغداد، وطالبوا بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة ومحاسبة الفاسدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة العراقية: منع تظاهرة غير مرخصة يحبط تصادم المتظاهرين بقوات الأمن

الشرطة العراقية: 200 متظاهر احتشدوا عند حقل السيبة فى جنوب العراق

قتلى وجرحى فى مصادمات بين محتجين والشرطة العراقية

العراق

اخبار العراق

الشرطه العراقيه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

قرار جمهورى بتعيين المستشار حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

مدير الكلية "الفنية العسكرية": إنشاء شعبة لهندسة الفضاء داخل الكلية لأول مرة

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

فيديو وصور .. الرئيس السيسى بحفل تخرج الكليات العسكرية: ثورة يوليو غيرت واقع الحياة فى مصر.. ويؤكد: واجهنا 21 ألف شائعة فى 3 شهور استهدفت إثارة البلبلة.. ولأسر الشهداء: تضحيات أبنائكم وأبنائنا محل تقدير الشعب

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

نرصد أخطر 25 شائعة نفتها الحكومة رسميا خلال يوليو الجارى.. أبرزها طرح أرز مسرطن و حذف 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» ..وإضافة مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الزمالك يدرس طلب الجنسية المصرية لمعروف يوسف

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

الآن.. نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على "اليوم السابع"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة