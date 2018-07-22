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الشرطة الأمريكية تعلن اسم المشتبه به فى احتجازه رهائن فى لوس أنجلوس

الأحد، 22 يوليه 2018 11:21 م
الشرطة الأمريكية تعلن اسم المشتبه به فى احتجازه رهائن فى لوس أنجلوس عناصر من الشرطة الامريكية
(رويترز)
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أعلنت شرطة لوس أنجلوس الأمريكية، اليوم الأحد، اسم المشتبه باحتجازه رهائن وتحصنه داخل أحد متاجر سلسلة تريدر جو لثلاث ساعات فى مواجهة قتل خلالها امرأة بالرصاص داخل المتجر.

وقال دريك ماديسون المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس إن المشتبه به فى الأحداث التى وقعت أمس السبت يدعى جين أتكينز وهو محتجز رهن كفالة قدرها مليونا دولار للاشتباه بارتكابه جريمة قتل.

وأضاف ماديسون أن أتكينز سيمثل رسميا أمام محكمة فى غضون أيام على الأرجح، وبحسب رواية الشرطة فإن أتكينز مشتبه بأنه أطلق عدة طلقات على جدته وعلى امرأة أخرى فى منطقة منفصلة من المدينة قبل أن تطارده الشرطة وتصطدم سيارته أمام المتجر الذى شهد واقعة احتجاز الرهائن ومقتل المرأة.

وقالت الشرطة إنه تبادل إطلاق النار مع قواتها ثم دخل إلى المتجر الذى كان مزدحما، وأظهرت لقطات مصورة تمكن بعض الأشخاص من الفرار من المتجر عبر إحدى النوافذ باستخدام سلم من الحبال. وانتهت الأزمة بعد إصابة المشتبه به بطلق نارى فى ذراعه مما دفعه للتفاوض مع الشرطة عبر الهاتف لتسليم نفسه.

وقال أقارب للمرأة التى قُتلت داخل المتجر إنها تدعى ميليدا كورادو وإنها كانت إحدى مدراء هذا المتجر، ووصفت سلسلة متاجر تريدر جو، فى بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الهجوم بأنه "أسوأ يوم فى تاريخ تريدر جو" معلنة إغلاق المتجر إلى أجل غير مسمى.

وقالت الشرطة إن جدة أتكينز نُقلت أمس السبت إلى المستشفى حيث ترقد فى حالة حرجة ولم ترد اليوم أى أنباء جديدة عن حالتها الصحية.

 

 


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