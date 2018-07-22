video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 05:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأمريكية تعتقل محتجز الرهائن فى لوس أنجلوس

الأحد، 22 يوليه 2018 03:38 ص
الشرطة الأمريكية تعتقل محتجز الرهائن فى لوس أنجلوس انتشار الشرطة الأمريكية بمحيط الحادث
كتب محمود رضا الزاملى
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الأمريكية، أن الشرطة فى مدينة لوس أنجلوس، اعتقلت رجلا احتجز رهائن وتحصن داخل أحد متاجر سلسلة تريدر جو يوم السبت، بعد تحطم سيارته خارج المتجر أثناء مطاردة الشرطة له .

وظهر فى مقطع مصور من محطة (إن.بي.سى لوس انجلوس) الشرطة تحيط بهذا الرجل وتضع القيود فى يديه أمام المتجر بعد مواجهة استمرت أكثر من ساعتين.

وقالت إدارة شرطة لوس انجلوس على تويتر، إن المشتبه به احتُجز دون وقوع حوادث، وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، قد قالت إن هذا الشخص أطلق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر فى الوقت الذى ركض فيه المتسوقون للاحتماء بعد دوى أصوات إطلاق نار داخل المتجر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل جديدة فى واقعة احتجاز رهائن فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية

بث مباشر.. مسلح يحتجز رهائن فى لوس أنجلوس الأمريكية

ترامب: أتابع حادث لوس أنجلوس والشرطة تعمل على إنفاذ القانون

مسلح

احتجاز رهائن

الشرطة الأمريكية

أمريكا

العنف فى أمريكا

الارهاب فى امريكا

لوس انجلوس




لا تفوتك
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

مصر ترفض قانون يهودية الدولة فى إسرائيل.. وتؤكد: يقوض فرص تحقيق السلام

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

البوست خاطئ حتى تثبت صحته.. دليلك لـ"شير آمن" على سوشيال ميديا.. خبراء يضعون خطوات التأكد من معلومات مواقع التواصل أبرزها صدق رواية الحكومة من البيانات وتصريحات المتحدث.. مراجعة معلومات الصور الخفية تبين صحتها

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

دفتر أحوال المحترفين.. محمد صلاح يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول بالولايات المتحدة.. النجم الأحمر ينضم لسباق التعاقد مع كوكا.. وإشادة يونانية بـ"وردة" قبل مباراة بازل وباوك فى دورى أبطال أوروبا

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مرتضى منصور يفتح النار على الشناوى: "ملوش مكان فى الزمالك بعد جلسة الأهلى" - صور

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

مصادر النشطاء الخاصة فى كاريكاتير اليوم السابع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة