الشرطة الأمريكية تعتقل محتجز الرهائن فى لوس أنجلوس

كتب محمود رضا الزاملى

أعلنت السلطات الأمريكية، أن الشرطة فى مدينة لوس أنجلوس، اعتقلت رجلا احتجز رهائن وتحصن داخل أحد متاجر سلسلة تريدر جو يوم السبت، بعد تحطم سيارته خارج المتجر أثناء مطاردة الشرطة له .

وظهر فى مقطع مصور من محطة (إن.بي.سى لوس انجلوس) الشرطة تحيط بهذا الرجل وتضع القيود فى يديه أمام المتجر بعد مواجهة استمرت أكثر من ساعتين.

وقالت إدارة شرطة لوس انجلوس على تويتر، إن المشتبه به احتُجز دون وقوع حوادث، وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، قد قالت إن هذا الشخص أطلق النار على رجال الشرطة الذين كانوا يطاردونه قبل دخول المتجر فى الوقت الذى ركض فيه المتسوقون للاحتماء بعد دوى أصوات إطلاق نار داخل المتجر.