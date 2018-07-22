video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لعاطل ونجله للإتجار فى مخدر البانجو بالشرقية

الأحد، 22 يوليه 2018 12:56 م
السجن المشدد 3 سنوات لعاطل ونجله للإتجار فى مخدر البانجو بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطل ونجله بالسجن المشدد 3 سنوات، لحيازتهما مخدر البانجو بقصد الترويج والإتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية رقم 522 لسنة 2018 كلى شمال الزقازيق، وهم " يحى أال م" و" نجله" أبو النجا"  تهم حيازة سلاح نارى ومخدر، حيث توصلت تحريات النقيب ياسين هنداوى، معاون مباحث الإبراهيمية، برئاسة الرائد مصطفي بليغ، رئيس مباحث الإبراهيمية، لقيام المتهم ونجله بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة التى قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس شاب بالشرقية 4 أيام لابتزازه سيدة خليجية ماليا من خلال الواتس أب

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الابراهيمية

مخدرات

بانجو

جنايات الزقازيق




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة