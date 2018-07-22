السجن المشدد 3 سنوات لعاطل ونجله للإتجار فى مخدر البانجو بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطل ونجله بالسجن المشدد 3 سنوات، لحيازتهما مخدر البانجو بقصد الترويج والإتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفي عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية رقم 522 لسنة 2018 كلى شمال الزقازيق، وهم " يحى أال م" و" نجله" أبو النجا" تهم حيازة سلاح نارى ومخدر، حيث توصلت تحريات النقيب ياسين هنداوى، معاون مباحث الإبراهيمية، برئاسة الرائد مصطفي بليغ، رئيس مباحث الإبراهيمية، لقيام المتهم ونجله بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة التى قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.