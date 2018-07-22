video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 22 يوليه 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 15 سنة لعامل وربة منزل لاحتجازهم سيدة وتصويرها عارية ببنها

الأحد، 22 يوليه 2018 02:05 م
السجن المشدد 15 سنة لعامل وربة منزل لاحتجازهم سيدة وتصويرها عارية ببنها محكمه -ارشيفيه
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أيمن ربيع شعيب رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لعامل وربة منزل وألزمتهما بالمصاريف، لاحتجازهما ربة منزل بشبين القناطر وتصويرها عارية وإكراهها على توقيع عقد زواج عرفى من المتهم الأول وإيصالات أمانة، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحصل منها على مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور.
 
ترجع أوراق القضية التى حملت رقم 918 لسنة 2018 جنايات شبين القناطر، عندما تلقى العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا من "إيمان. ف" بقيام عامل وربة منزل باحتجازها وتصويرها عارية وتهديدها بنشر الصور على "الإنترنت" وابتزازها ماديا.
 
أخطر اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وتشكل فريق بحث قاده العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات أن المتهم "سلامة. ع" والمتهمة "سيدة. ا"، استدرجا المجنى عليها لمكان خاص وإجبارها على التصوير عارية والتوقيع على إيصالات أمانة وعقد زواج عرفى من المتهم الأول، وهددا بفضحها ونشر الصور إذا لم تقم بدفع مبالغ مالية، وتوصلت التحريات أن المتهمان قاما بالواقعة بغير رضاء المجنى عليه.
 
وألقى القبض على المتهمين، وتم تحريز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول، وتبين وجود الصور العارية عليه.
 
أحيل المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق، ووجهت لهما تهم التعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها وتصويرها فى مكان خاص عارية بدون رضائها، والتحصل منها علي مبالغ مالية، حيث إحيلا للمحاكمة الجنائية فقضت المحكمة بحكمها السابق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على "مستريح بنها" استولى على 30 مليون جنيه من أموال المواطنين

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

فيديو.. طلبة الكلية الحربية يستعرضون الفنون القتالية أمام الرئيس السيسى

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

مصرع طفلين وإصابة آخر فى انفجار بكابول

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. منزل جد الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" بمسقط رأسه فى أسيوط تاريخ مهدد بالاندثار.. شهد اجتماع للضباط الأحرار وزاره الرئيس أنور السادات.. والوحدة المحلية: يصعب تحويله لمتحف

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

صور.. تدشين أكبر مشروع للاستزراع السمكى بالقليوبية فى بحيرة "عرب العليقات".. مساحتها 85 فدانا.. والمحافظ: يزيد من الفرص الاستثمارية والسياحة.. والزراعة: تنتج 160 طن أسماك سنويا

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

ليفربول يواجه دورتموند فى كأس الأبطال الودية بحضور محمد صلاح

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

البنت الحنينة رزق.. اعرف طباع أنثى السرطان فى البيت والعمل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة