السجن المشدد 15 سنة لعامل وربة منزل لاحتجازهم سيدة وتصويرها عارية ببنها

القليوبية-نيفين طه

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أيمن ربيع شعيب رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لعامل وربة منزل وألزمتهما بالمصاريف، لاحتجازهما ربة منزل بشبين القناطر وتصويرها عارية وإكراهها على توقيع عقد زواج عرفى من المتهم الأول وإيصالات أمانة، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحصل منها على مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور.

ترجع أوراق القضية التى حملت رقم 918 لسنة 2018 جنايات شبين القناطر، عندما تلقى العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بلاغا من "إيمان. ف" بقيام عامل وربة منزل باحتجازها وتصويرها عارية وتهديدها بنشر الصور على "الإنترنت" وابتزازها ماديا.

أخطر اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وتشكل فريق بحث قاده العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات أن المتهم "سلامة. ع" والمتهمة "سيدة. ا"، استدرجا المجنى عليها لمكان خاص وإجبارها على التصوير عارية والتوقيع على إيصالات أمانة وعقد زواج عرفى من المتهم الأول، وهددا بفضحها ونشر الصور إذا لم تقم بدفع مبالغ مالية، وتوصلت التحريات أن المتهمان قاما بالواقعة بغير رضاء المجنى عليه.

وألقى القبض على المتهمين، وتم تحريز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول، وتبين وجود الصور العارية عليه.

أحيل المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق، ووجهت لهما تهم التعدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها وتصويرها فى مكان خاص عارية بدون رضائها، والتحصل منها علي مبالغ مالية، حيث إحيلا للمحاكمة الجنائية فقضت المحكمة بحكمها السابق.