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الزراعة: فتح أسواق جديدة فى كندا والمغرب أمام صادرات الطماطم والعنب

الأحد، 22 يوليه 2018 06:06 م
الزراعة: فتح أسواق جديدة فى كندا والمغرب أمام صادرات الطماطم والعنب عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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نجحت مصر فى فتح أسواق بالمغرب أمام الصادرات المصرية من شتلات العنب من مصر لأول مرة، وفتح الأسواق الكندية أمام صادرات الطماطم المصرية، ضمن خطة الحكومة لزيادة منافذ تصدير المنتجات الزراعية لمختلف الأسواق العربية والدولية.

 

قال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مصر نجحت فى فتح سوق جديد فى المغرب أمام الصادرات المصرية من شتلات العنب من لأول مرة، وفتح الأسواق الكندية أمام صادرات الطماطم المصرية، موضحا أن فتح أسواق تصدير شتلات العنب إلى المغرب سيتم وفقا للاشتراطات المتعلقة بمعايير الصحة النباتية التى تضمن خلو الشحنات المرسلة من مصر إلى المغرب من الآفات والأمراض الحجرية التى تمنع التصدير، وهو ما يتم أيضا مع باقى الدول التى يتم تصدير شتلات العنب إليها.

 

ووفقا لتقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى فإنه  سيتم إعداد قواعد جديدة لتصدير شتلات العنب إلى المغرب وفقا لهذه الاشتراطات، بما يدعم نفاذ المنتجات الزراعية المصرية لمختلف الدول ومنها الدول العربية والأفريقية.


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