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الحماية المدنية تكشف عدم وجود طفايات حريق ولا أجهزة إنذار بمستشفى الحسين

الأحد، 22 يوليه 2018 03:19 م
الحماية المدنية تكشف عدم وجود طفايات حريق ولا أجهزة إنذار بمستشفى الحسين حريق مستشفى الحسين -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كشف تقرير إدارة الحماية المدنية الذى تسلمه المستشار محمد صقر مدير نيابة الجمالية عن وجود مخالفات كثيرة داخل مستشفى الحسين الجامعى، منها عدم وجود طفايات حريق، وكذلك عدم وجود أجهزة إنذار داخل المستشفى.

وكانت نيابة الجمالية، برئاسة المستشار أحمد زيتون، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، قد استعجلت تقارير كل من قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، وتحريات المباحث والادلة الجنائية وتقرير الطب الشرعى الخاص بحريق مستشفى الحسين.

وأمرت النيابة العامة، وقت سابق بتشريح جثة مريض توفى أثناء الحريق الذى نشب بمستشفى الحسين، وكلفت الطب الشرعى بإعداد تقرير مفصل عن الأسباب التى أدت لوفاته ما إذا كان من اختناق الحريق أو طبيعية، كما أمرت رجال المباحث بالتحرى عن الحادث، وتكليف المعمل الجنائى لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

واستمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى، والذى قال إن سبب الحريق ماس كهربائى نشب من أحد قاعات الاجتماع بالدور الرابع بالمستشفى، كما استمعت لأقوال الطبيب المعالج للحالة المتوافاة الذى أفاد بأنها توفيت أثناء نقلها من الغرفة لإنقاذها من الحريق.


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