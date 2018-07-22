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الأحد، 22 يوليه 2018 11:31 م
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الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة بمديرية حيران بمحافظة صعدة

الأحد، 22 يوليه 2018 10:47 م
الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة بمديرية حيران بمحافظة صعدة عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
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حررت قوات الجيش الوطنى اليمنى ، اليوم الأحد ، عدداً من القرى والمواقع التى كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثى الإنقلابية فى مديرية حيران شمال محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكرى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن" قوات الجيش اليمنى بإسناد من قوات التحالف العربي، خاضت معارك عنيفة، ضد المليشيا تمكنت خلالها من تحرير ما تبقى من قرية الجعدة وقرية الحراملة التابعتين لمديرية حيران بمحافظة صعدة، وتحرير مواقع أخرى شرقى وادى حيران باتجاه مديرية حرض بمحافظة حجة".

وأضاف "أن مليشيا الحوثى الانقلابية تكبدت خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة فى المعدات القتالية، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر 10 من عناصر المليشيا".

 


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