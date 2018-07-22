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الأحد، 22 يوليه 2018 07:05 م
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التحفظ على شاب "عض" أمه وأخته فى الدقهلية

الأحد، 22 يوليه 2018 05:45 م
التحفظ على شاب "عض" أمه وأخته فى الدقهلية كلاب ضاله - أرشيفية
كتبت : دينا الحسيني
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تحفظت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، عصر اليوم الأحد، على شاب لعقره والدته وشقيقته وابنة عمه، وذلك بعد تعرضه للعقر من كلب ضال منذ أسبوع بالقرية، وتوجهت أسرة الشاب لمركز شرطة السنبلاويين وحررت محضرا بالواقعة.

كان العميد محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية قد تلقى إخطارا بورود بلاغا بقيام محمد عبد العال عبد الحكيم 18 سنة عامل بعقر شقيقته شهد 14 سنة، ووالدته منيرة، وابنة عمه مريم، وأقرت الأم فى بلاغها أن نجلها عقرهم بعد تعرضه لنوبة سعار بسبب قيام كلب ضال بعقره منذ أسبوع أثناء سيره بالشارع.

على الفور وجه اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية بعرض الأسرة على المستشفى وتم إعطاؤهم المصل والتحفظ على الشاب بمستشفى الحميات للعلاج.


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