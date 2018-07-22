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الإعصار أمبيل يصل شنغهاى ويعطل الرحلات الجوية وحركة الشحن

الأحد، 22 يوليه 2018 02:23 م
الإعصار أمبيل يصل شنغهاى ويعطل الرحلات الجوية وحركة الشحن إعصار - أرشيفية
بكين (رويترز)
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وصل الإعصار أمبيل اليوم الأحد، إلى مدينة شنغهاى، المركز المالى للصين، مما تسبب فى هطول أمطار غزيرة وتعطل حركة النقل والشحن.

وذكر التلفزيون الصينى المركزى (سى.سى.تى.فى) أن السلطات ألغت أكثر من 600 رحلة من مطارى المدينة فيما تأثرت أيضا خدمات القطارات السريعة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الإعصار وصل أولا إلى جزيرة تشونج مينج التى تبعد نحو 45 كيلومترا إلى الشرق من المدينة بسرعة رياح بلغت نحو 100 كيلومتر في الساعة قرب عين الإعصار.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن السلطات فى المدينة أجلت بالفعل 190 ألفا من المناطق الساحلية بحلول صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن السلطات أجلت أكثر من 42500 شخص في إقليمي تشج يانج وجيانجسو المجاورين كما عادت أكثر من 28 ألف سفينة من بينها 22900 قارب صيد إلى ميناء تشج يانج.

وتسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التى ضربت الصين فى الأسابيع الماضية فى فوضى إذ دمرت فيضانات أنهار كبرى جسورا وأغلقت طرقا وأوقفت خدمات السكك الحديدية وأجبرت آلاف السكان على ترك مساكنهم.

 


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