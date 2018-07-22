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الأموال العامة تضبط "العالمى" أخطر مزور مستندات وأختام هارب من 35 سنة سجن

الأحد، 22 يوليه 2018 04:51 م
الأموال العامة تضبط "العالمى" أخطر مزور مستندات وأختام هارب من 35 سنة سجن المتهم أمام المضبوطات
كتب محمد إبراهيم
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أخطر مزور محررات رسمية، وأختام حكومية فى البلاد، هارب من أجمالى أحكام 35 سنة حبس.

 

البداية وعلى طريقة فيلم "أبن القنصل" وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام "خالد كمال"، بقيامة بنشاط النصب والتزوير واسع النشاط فى مجال المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بقصد بيع أملاك الآخرين.

 

وأسفرت تحريات أدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة اللواء عاصم الداهش، عن صحة المعلومات، وأضافت أن المتهم هو "خالد كمال سليمان" وشهرته "العالمى" حاصل على دبلوم صنايع 48 سنة مقيم بدائرة روض الفرج، محكوم عليه هارب من 35 سنة سجن، سبق اتهامه فى قضايا تزوير ونصب.

 

وذكرت التحريات أن المتهم يعتبر أخطر مسجل تزوير مستندات رسمية وتقليد أختام ، ويستخدم بتلك الاوراق المزورة فى نشاطه الاجرامى عن طريق بيع وشراء الشقق والفيلات والأراضى بموجب المستندات المزورة منتحلا أسماء أشخاص آخرين بنطاقى القاهرة والجيزة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى ضابط مكافحة جرائم التزييف والتزوير، من ضبط المتهم بعد أعداد خطة أمنية حال تواجده فى دائرة قسم العمرانية، وبتفتيشه تم ضبط 14 توكيل رسمى عام قضايا، 3 صور قيد وفاة مزورين 3 صور طبق الأصل شهادات طلاق باسم المتهم مزورة، إيصالات ايداعات بنكية ب500 ألف جنية،عقود بيع سيارات ، و صور بطاقات بأسماء مختلفة تحمل صورته و 5 هواتف محمولة .

وبمواجهته أعترف بما أسفرت عليه التحريات وأضاف أن رصيد حسابه البنكى  وممتلكاته وصلت 3 مليون جنية ،متحصلات جرائمه خلال الفترة السابقة،وتحرر محضر رقم 8979 جنح العمرانية لسنة 2018، وأحيل المتهم إلى النيابة لتولى التحقيق.


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